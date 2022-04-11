Meclis Genel Kurulu'nda, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’te “Yüce-cüce” Meclis tartışması yaşandı. Vekiller bazen yerinden bazen de kürsüden bu konudaki düşüncelerini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakan Arıklı’nın sözlerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Eğer bu Meclis’te uzlaşma kültürüyle yolumuza devam etmek istiyorsak asgari uzlaşma Anayasa ve ilgili mevzuattır. İhlal gündeme gelirse uzlaşma sağladığımız zemin ortadan kalkar. Ne yazık ki böyle bir prosedür izleniyor. Biz de size, Meclis eğer yüceyse, Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz. Meclis Başkanı Anayasa ve mevzuat delinirken Meclise yüce meclise derse bu karikatüre döner…. Meclisin itibarı olmalı ki ona yüce diyebilesiniz. Bu itibar ayaklar altına alınıyor. Bizimle dalga geçildiği hissine kapılıyoruz…”

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu, yerinden söz alarak, muhalefet milletvekilinin değer yargılarına ait üslubunu eleştirdi. Tosunoğlu, Meclis’te kısır bir döngü yaratıldığını savunarak, “Bence esas olanı kaçırıyor, Meclis’in, ülkenin gündemini farklı noktalara çekiyoruz….” şeklinde konuştu.

TOSUNOĞLU

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu daha sonra da kürsüye çıktı.

Bir iş insanı olarak Meclis’te yaşananların mantığına sığmadığını kaydeden Tosunoğlu, ülkedeki sorunları çözebilmek için aday olduğunu, Meclis’te bu atmosferin olmadığını savundu.

Tosunoğlu, “Muhalefet milletvekilleri bazı şeyleri eleştirecek tabii ama bunların devletin üzerinde olması bana hicap veriyor. Bunları siyaseten değil, kalben söylüyorum” dedi.

Tosunoğlu ile CTP milletvekili Ongun Talat arasında sözlü atışma oldu. Konunun farklı yerlere çekildiği söylendi, Genel Kurulda sesler yükseldi.

Tosunoğlu, “Taş taş üzerine konulmadığı, ekonominin kötü gittiği bu dönemde biz usulleri tartışıyor, ülkenin gerçekliğinden kopuyoruz. Meclisi işgal ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tosunoğlu’nu yanıtladı.

Erhürman,“Protokol görüşmesi var. Yine Meclisin, muhalefetin haberi yok. Getirin beraber çalışalım, önerilerimizi alın…. Neden bunları yapmıyorsunuz? Krizin burada konuşulmasını istiyorsunuz ama zemin ve usuller üzerinden ortam yaratmıyorsunuz… Anayasa, içtüzük, mevzuat ihlal edildiğinde muhalefetin ses çıkarmasından mı rahatsız oluyorsunuz… ” diye sordu.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Devrim Barçın’ın TC ile imzalanan protokollerin zamanında Meclise gelmediği sözüne atıfta bulunarak, “Bunlar hükümetlerin hatası. Bunların üzerinden Meclisi ve devleti kötüleme doğru değil. Uluslararası anlaşmaların Meclisin bilgisine getirilmesi önemli” dedi.

Yolların KKTC’nin değil, TC’nin öz kaynaklarıyla yapıldığını ifade eden Arıklı, “Yollar bitmek üzere. Birçoğunuz o yolları kullanıyor. Bize yardım eli uzatıyorlar, teşekkür etmek gerek, o insanları rencide etmek değil” şeklinde konuştu.

Arıklı’nın konuşmasından sonra onay yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

KKTC ile TC hükümeti arasında yeni Girne 100 yataklı askeri hastane yapımı protokolü Meclisin bilgisine sunuldu.

BİRİNCİ

CTP milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, bu yatırım konusunda KKTC’deki birimlerin devrede olması gerektiğini ifade etti

Birinci, Girne’de yeni bir devlet hastanesine ihtiyaç olduğunu kaydederek, hükümetin bu konuda acil girişimde bulunmasını istedi