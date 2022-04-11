Sahte diploma düzenleyen kişi tutuklandı

Lefkoşa’da sahte doktora dereceli üniversite diplomasını tedavüle süren kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.B.’nin (E-35), 17 Mart’ta, daha önceden sahte olarak düzenlediği doktora dereceli üniversite diplomasını Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye vererek, tedavüle sürdüğü tespit edildi.
A.B. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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