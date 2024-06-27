Liderler için Brüksel ve Londra planı

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, liderlerle Kıbrıs yerine Brüksel ve Londra’da bir araya geleceği iddia edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi ve Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılmak için dün gece geç saatlerde Brüksel’e gitti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bu sabah gerçekleştirilecek Avrupa Halk Partisi toplantısında Avrupa Konseyi toplantısı gündeminde bulunan konular ele alınacak.

Aynı günün akşamında Hristodulidis’in Avrupa Konseyi zirve toplantısı çalışmalarına katılacağını kaydedilen haberde toplantıda 2024-2029 stratejik ajandası yanı sıra Ukrayna ile Orta Doğu’daki durum ve göç konusunun ele alınacağı belirtildi.

Haberde toplantıların 28 Haziran sabahı devam edeceği de yer aldı.

Öte yandan gazete “Görüşmelerle İlgili Soru İşaretleri” başlıklı haberinde ise BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in liderlerle Kıbrıs yerine Brüksel ve Londra’da bir araya geleceğini yazdı.

Kıbrıs’a seyahat etmek yerine liderlerle Brüksel ve Londra’da randevu ayarlayan Holguin’in hareketlerinin soru işaretlerine neden olduğunu kaydeden gazete, Rum hükümeti açısından teyit edilen tek şeyin Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis’in Brüksel’de bulunacağı süre içinde ve Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Holguin’le görüşeceği olduğunu belirtti.

Hristodulidis’inHolguin’lebugün ve yarın görüşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, perde arkasında yoğun bir şekilde tartışılan şeyin ise Holguin’in liderlerle ne zaman ve nerede görüşeceği değil, izleyeceği taktik olduğuna işaret etti.

Holguin’in Kıbrıs’a gelmek yerine Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la tarafsız bir yerde görüşmeyi tercih etmesinin soru işaretlerine neden olduğunu belirten gazete, bu hamlenin görüşmelerin derinlere inmeyeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bu durumun Holguin’in şu ana kadar Kıbrıs sorunundaki çıkmazı aşmak için bir yol bulmayı başaramadığı anlamına geldiğini öne süren gazete, bu görüşmelerin Holguin’in liderlerle son görüşmeleri olması ihtimali bulunduğunu da kaydetti.

Gazete “şu ana kadar elde edinilen bilgilere göre” Holguin’in liderlerle görüşmelerinin ardından son 6 aydır gösterdiği çabalarla ilgili rapor hazırlıklarına devam edeceğini de ifade etti.

Holguin’in çabasının bekleneni vermediğini de yazan gazete, şu an herkesin dikkatinin Holguin’in yaşanan gelişmelere raporunda nasıl yer vereceğine odaklandığını vurguladı.

Gazete bunun haricinde ilginin, bir sonraki hamlelerle ilgili kararlar alması beklenen BM Genel Sekreterine yöneldiğini de ekledi.

Holguin’in bugünlerde Kıbrıs’ı ziyaret etmek yerine Madrit’e gittiğini de kaydeden gazete, bu ziyaretin Kıbrıs ve Kıbrıs sorunuyla doğrudan bir ilişkisi olduğunun düşünülmediğini ekledi.

Alithia ve Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis önceki gün yaptığı açıklamada Hristodulidis’in Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde bugün ve cuma günü Holguin’le görüşmesinin beklendiğini söyledi.

