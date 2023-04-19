“Kabahat işlediğini düşünmüyorum”

Meclis Başkanı Töre, Feyzioğlu ile birlikte, “vatandaşın sorunlarını dinlemek ve Türkiye’nin KKTC’deki projelerini anlatmak için” gezdiklerini söyledi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun ziyaret ettiği köy kahvehanelerinde yanında bulunan Meclis Başkanı Zorlu Töre, dün Meclisteki soru üzerine “bu konuda kabahat işlediğini düşünmediğini” söyledi.

Meclis’te CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın “Hangi amaçla orada bulunuyordunuz? Propaganda mı yürütüyordunuz?” sorularına yanıt veren Töre, Elçi Feyzioğlu ile birlikte, “vatandaşın sorunlarını dinlemek ve Türkiye’nin KKTC’deki projelerini anlatmak için” gezdiklerini söyledi.

Töre, KKTC’de Türkiye tarafından yürütülen pek çok projenin bulunduğunu, ülkede yaşayan insanların bu projelere ilişkin duygu ve düşüncelerini, ayrıca farklı sorunlarını dinlemek adına TC Elçisi Metin Feyzioğlu ile birlikte gezdiklerini söyledi.

“Ülke genelinde vatandaşları geziyoruz, sevinç ve acıları paylaşıyoruz” diyen Töre, “Bu gayet normal bir şeydir. Ben gençlik yıllarından beri toplum içinde dolaşan, insan dinleyen bir karaktere sahibim” şeklinde konuştu.

Töre, “Vatandaşları gezip dertlerini dinlemek acılarını paylaşmak sevinçlerini paylaşmak hepimizin görevidir” diyerek, “Bu kapsamda geziler düzenledik. Kimse benim bulunduğum ortamda şuna oy verin şeklinde ifade kullanmadı, daha fazla projeler üzerinden konuşmalar yapıldı. Sorulara göre bir takım cevaplar verildi. Şuna oy ver buna verme şeklindeki düşünceler biraz abartıdır. Hiç isim verilmedi” ifadelerini kullandı.

ŞAHALİ: “AKP – MHP – HÜDAPAR PROPAGANDASI YÜRÜTÜYORSUNUZ”

Zorlu’ya yönelik yerinden konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, Töre ve Feyzioğlu’nun son Kaplıca gezisinde ortaya konulan ifadelerin, Meclis başkanı için sakıncalı olduğunu ifade ederek, “Elçinin propaganda yürüttüğü çok açık ortada. Bu kendi tercihi. Ama bir başka devletin görevlisinin bu ülkede kendi ülkesindeki siyasetin parçası olması sizin de aynı şeyi yapmanızı gerektirmez. Şu andaki yürüttüğünüz faaliyet AKP, MHP, HÜDAPAR propagandasıdır” dedi.

“Lütfen en azından, ‘yaptım’ deyin” ifadelerini kullanan Şahali, “Ne yaptığınız bellidir. Bunu herkes biliyor. Sizden ricamız, bir başka ülkede cereyan etmekte olan seçimin KKTC maskotu durumuna düşmeyin buna hakkınız ve yetkiniz yok” şeklinde konuştu.

TÖRE: “KABAHAT İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Şahali’nin sözlerine yanıt veren Töre ise, “Kimse maskot değil. Ben Türk milleti mensubu olmakla şeref duyan biriyim. Hiçbir zaman ayrımcılık içerisinde olmadım. Gerek TC gerek İngiltere gerek Limasol, Larnaka... Ben KKTC’de yaşayan herkesi kabullenen bir insanım. Bundan sonra ne gibi projeler düşünülüyor kendi düşünceme uygun olan neyse bunun yapılmasında fayda var ya da yok diyorum. Kabahat işlediğimi düşünmüyorum” dedi.

Töre, “Yapılanlar halka açık konuşmalardır. Gizli bir şey yoktur. Size göre yanlış olabilir. Saygı duyarız” diyerek, “buyurun gelin, peşimizde dolaşmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

