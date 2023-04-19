CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel “14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz” dedi

Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki geldi.

CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, elçi Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek AKP için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirterek, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde elçiyi değişecekleri mesajını verdi.

Özel, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa Büyükelçisi’nin kahve kahve AKP seçim propagandası yaptığı videoları gördüm. 14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz. Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız. Sana söz KKTC.”

