HP'den dörtlü koalisyona yeşil ışık

Halkın Partisi Başkanı Yenal Senin, “Parti Meclisi değerlendirmelerini yaptı. Şahsıma ve heyetime mevcut seçim hükümeti modelinde görüşmeleri sürdürme yönünde yetki verilmiştir" dedi

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, seçim hükümeti görüşmelerini sürdürmesi için Parti Başkanı Yenal Senin’i ve heyetini yetkilendirdi. Senin "Yarın görüşmelere hızlıca başlayıp olumlu ya da olumsuz bir karar noktasına geleceğiz." dedi.

HP Parti Meclisi’nin akşam saatlerinde başlayan toplantısında, hükmeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın gündeme getirdiği hükümet modeli ele alındı.

Toplantıya verilen arada açıklama yapan Parti Başkanı Yenal Senin, “Parti Meclisi değerlendirmelerini yaptı. Şahsıma ve heyetime mevcut seçim hükümeti modelinde görüşmeleri sürdürme yönünde yetki verilmiştir. Görüşmelerin hangi çerçevede ve şartlarda olacağına yönelik konuşmalarımız oldu. Verilen aranın ardından toplantımız devam edecek” dedi.

Senin, “Bu süreci daha fazla da uzatmadan, erken zamanda diğer parti başkanlarıyla görüşüp nihai kararı, yani somut bir şekilde ortaya çıkan taslağı Parti Meclisi’ne sunup bir karar vereceğiz. Yarın görüşmelere hızlıca başlayıp olumlu ya da olumsuz bir karar noktasına geleceğiz.” şeklinde konuştu.

“Şunu unutmamız lazım ki tecrübe ettiğimiz bir 4’lü ve bir 2’li model oldu” diyen Senin, sözlerini “Bugün mevcut Cuma günkü yemekten sonra tarafımızıa iletilen modelle ilgili bir tartışma oldu. Konuşulan bir seçim hükümetidir. Bu tecrübelerle ilgili mutlaka ortaya hassasiyetlerimizi koyacağız. Tufan beyin tarafımıza ilettiği 7 maddelik bir ilkeler prensibi vardır. Bunlara bazı katkılarımız bizim de olacaktır. Hükümetin modeli de önemli bir noktadadır. Oturup bunları konuşup değerlendireceğiz.” Şeklinde sürdürdü.