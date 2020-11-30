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Göztepe'den Sivasspor'a çelme

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Göztepe'den Sivasspor'a çelme
Süper Lig'in 10. haftasında evinde galibiyeti bulunmayan Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Yiğidolar, bu sezon iç sahada galibiyet alamadı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Halil Akbunar attı. 
Bu sonucun ardından iç sahada henüz galibiyet alamayan Sivasspor 9 puanla 16. sırada kaldı.
Son iki haftada galip gelen Göztepe ise 14 puanla 8. sıraya yükseldi. 
 
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