Göztepe'den Sivasspor'a çelme

Süper Lig'in 10. haftasında evinde galibiyeti bulunmayan Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Yiğidolar, bu sezon iç sahada galibiyet alamadı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Halil Akbunar attı.
Bu sonucun ardından iç sahada henüz galibiyet alamayan Sivasspor 9 puanla 16. sırada kaldı.
Son iki haftada galip gelen Göztepe ise 14 puanla 8. sıraya yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.