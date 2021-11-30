“Halkımızın sesi olacağım”

Polis Teşkilatında 37 yıl görev yapan Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar, UBP’den aday adayı oldu.
Gürpınar, adaylık başvurusunu UBP Genel Merkezi’ne yaptı. Gürpınar “Halkımızın, polis örgütü mensuplarının ve haksızlığa uğrayan herkesin savunucusu ve gür sesi olacağını söyledi.
UBP üyelerinden destek isteyen Veli Gürpınar, kazanması halinde halkın kazanacağını ifade etti.
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