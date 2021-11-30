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Akaryakıt istasyonlarında yeni kriz

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Akaryakıt istasyonlarında yeni kriz
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Dünyada yaşanan petrol krizine Türkiye'de ve ülkemizde yaşanan döviz kriiznin eklenmesi sonucunda son haftalarda yaşanan akaryakıt sorunu yeniden patlak verdi.
Ülkemizde bulunan petrol istasyonlarının bir çoğu tedarikçi şirketler K-Pet ve Alpet'ten kaynaklı nedenden dolayı Euro-dizel verememeye başladığı bildirildi.
Geçtiğimiz hafta benzin sıkıntısı yaşayan benzin istasyonları bu hafta başından itibaen ise tedarikçi şirketler K-Pet ve Alpet'in Euro-dizel tedarik edemedikleri için Euro-Dizel satışı yapadıklarını duyurdular.
 
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