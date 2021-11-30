Akaryakıt istasyonlarında yeni kriz

Dünyada yaşanan petrol krizine Türkiye'de ve ülkemizde yaşanan döviz kriiznin eklenmesi sonucunda son haftalarda yaşanan akaryakıt sorunu yeniden patlak verdi.
Ülkemizde bulunan petrol istasyonlarının bir çoğu tedarikçi şirketler K-Pet ve Alpet'ten kaynaklı nedenden dolayı Euro-dizel verememeye başladığı bildirildi.
Geçtiğimiz hafta benzin sıkıntısı yaşayan benzin istasyonları bu hafta başından itibaen ise tedarikçi şirketler K-Pet ve Alpet'in Euro-dizel tedarik edemedikleri için Euro-Dizel satışı yapadıklarını duyurdular.
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