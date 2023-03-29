Erhürman: Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa

CTP Genel Başkanı Erhürman: "Öngörülen kaynağın yarısı Merkez Bankası kâr payından, geriye kalanın toplanıp toplanamayacağı bilinmiyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaş kesintileriyle ilgili yasa hakkında "Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” ifadelerini kullandı. Öngörülen kaynağın yarısının, Merkez Bankası’ndan gelen kâr payından oluştuğunu belirten Erhürman, geriye kalan 500 milyon TL’nin de toplanıp toplanamayacağının bilinmediğini kaydetti.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Web TV’de Alihan Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Erhürman, yapılanlarla ek kaynak yaratılmadığını, olan kaynağın da tehlikeye atıldığını savundu.

Sadece okulların geliştirilmesi ve yeni okul yapılması için 2 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, haziran ayında bir milletvekili için yapılacak ara seçim yerine erken genel seçim çağrısı da yaptı.



“Anlatacak bir şeyleri yok, bilmiyorlar”



Dünyadaki tüm ciddi hükümetlerin, bankalarla ilgili konuşacağında “32 kez yutkunduğunu” vurgulayan Erhürman, bankalar konusundaki endişenin, çok ciddi finansal sıkıntılar yaratabileceğini kaydetti.



Bankalar konusundaki düzenlemenin 50 milyon TL kazandıracağına dikkat çeken Erhürman, “Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi?” diye sordu.

Bütün dünyada ciddiyetin en çok bu konuda sergilendiğinin altını çizen Erhürman, "hükümet denilen yapının" söz konusu durumla ilgili anlatacak bir şeyinin olmadığını çünkü birşey bilmediğini söyledi. Maaş kesintisi olarak bilinen yasayı, “Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” olarak niteleyen Erhürman, “O gün çıkan yasa gücünde kararnameyle bugün çıkan yasa arasında dağlar kadar fark var” dedi.



Hükümetin dayanışma motivasyonunu kıran bir yaklaşımla ortaya çıktığını, hat safhada olan dayanışma duygusunu öldürüldüğü ifade eden Erhürman, birçok işverenin de zor durumda kalabileceğini söyledi.



Söz konusu yasayla sadece kayıt altında olanlara “dokunulduğunu” dile getiren Erhürman, kayıt dışındakilerin, kayıt dışında kalmaya devam ettiğini anımsattı. Erhürman, yıllardır 5 yıllık kalkınma planına ihtiyaç duyulduğunu söylediklerini ve hükümete güven duyulmadığını belirtti.



Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı yaratmanın mümkün olduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkede kaynak vardır” ifadelerini kullandı.



“Toplumda ciddi tepki yaratır”



Emeklilik yaşının 65’e çekilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Herhangi bir ülkede emeklilik yaşına dokunduğun anda, toplumda ciddi tepki yaratır. Birçok kamu görevlisini ve özelde çalışanı ‘serseme’ çevirecek bir durum. Bu konu, gerekli kesimlerle istişare etmeden Meclis’e nasıl getirildi?” diye sordu.



Bu kadar krizin ortasında, böyle bir yapıyla karşı karşıya kalındığını vurgulayan Erhürman, “Haziran ayında Anayasaya göre bir milletvekili için seçim yapılma zorunluluğu var. Gelin haziran ayından önce erken seçim tarihi ilan edin. Ara seçimin yapılmamasının tek yolu var, bir yıl içerisinde erken seçim. Mümkün olan en yakın tarihte” dedi ve ülkenin yönetilmediğini iddia etti.

Toplumun desteği arkasında olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “bir senedir ülkenin sözde yönetildiği” görüşünü dile getirdi.

