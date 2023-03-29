Erdilek hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan fotoğraf camiasının bilinen ismi Zerrin Erdilek bugün hayatını kaybetti.
Erdilek’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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