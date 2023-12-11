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Dışişleri'nden İsrail Başbakanı Netenyahu'ya yalanlama

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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in KKTC ile ilgili açıklamaları delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli.. Şiddetle reddediyoruz. İsrail hükümetinin ülkemizi hedef alma çabaları açıkça art niyetlidir”

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Dışişleri'nden İsrail Başbakanı Netenyahu'ya yalanlama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ofisinden yapılan İran’ın sözde terörist faaliyetleri için KKTC’yi kullanmakta olduğu iddiasına ilişkin açıklamaya tepki göstererek, “Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından açıklamaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirmekte olduğu insanlık dışı saldırılar ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı katliam ile ilgili uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacıyla gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Bunun son örneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ofisinden yapılan İran’ın sözde terörist faaliyetleri için ülkemizi kullanmakta olduğu iddiasıdır. Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz.
Yıllardan bu yana ana vatan Türkiye’deki kardeşlerimize karşı kanlı eylemlerini sürdüren PKK’ya ev sahipliği yapan; ayrıca Rus oligarklar başta olmak üzere kara para aklama merkezi haline geldiği uluslararası raporlar ile tescil edilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin teröre verdiği destek ortadayken, İsrail hükümetinin ülkemizi hedef alma çabaları açıkça art niyetlidir. Bir huzur ve güven ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, karanlık ve kirli oyunların içine çekilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizde yaşayan herkesin güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam edeceğimizi tüm dünyanın bilgisine sunarız.”
 
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