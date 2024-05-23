Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’daki temaslarına başladı



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, başkent Canberra’da Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Gezer ile toplantı yaptı; şeref defterini imzaladı.

Tatar ardından, Canberra’da bulunan Avustralya Savaş Anıtı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avustralya Büyükelçisi Ufuk Gezer eşlik etti.

Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Avustralya ziyareti sırasında, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya göçünün 80’inci yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Avustralya’da temaslarına başladı.