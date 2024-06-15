Çeler ve Harmancı esnaf ve yurttaşla bayramlaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar'da esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla bayramlaştı
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çeler ve Harmancı'ya Belediye Meclis üyeleri ve bazı TDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de eşlik etti. İkili bir süre yurttaş ve esnafla sohbet etti.
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