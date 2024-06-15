banner913
banner932
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
12 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
149 0
 
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
55 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
24 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
23 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
94 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
21 0
banner1032

Çeler ve Harmancı esnaf ve yurttaşla bayramlaştı

banner1020

banner974
Çeler ve Harmancı esnaf ve yurttaşla bayramlaştı
banner971
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar'da esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla bayramlaştı

 TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çeler ve Harmancı'ya Belediye Meclis üyeleri ve bazı TDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de eşlik etti. İkili bir süre yurttaş ve esnafla sohbet etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.