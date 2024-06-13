"Bir siyasetçi olarak utandım”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla yapılan Meclis toplantısıyla ilgili "Bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım. Kıbrıslı Türkler tarihte bu kadar kötü temsil edilmedi. Kıbrıslı Türkleri daha da dünyadan koparma amacındalar" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen kapalı meclis oturumuyla ilgili “Meclisteki ortamdan ben kendi adıma, bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Pazartesi günü meclisteki ortamdan ben kendi adıma, bir Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak utandım. Hayatımda bu kadar verimsiz, bu kadar kötü bir toplantıyla karşılaşmadım. Dayanılır gibi değildi. Kıbrıslı Türkler tarihte bu kadar kötü temsil edilmedi. Kıbrıslı Türkleri daha da dünyadan koparma amacındalar. Bu ülkenin bir numaralı sorunu, siyasi irade ve demokrasi konusudur, bunu bir kez daha gördük” dedi.

Her şey normalmiş gibi iki ayrı devlet üzerinden geliştirilen siyasi söylemlerin bir gerçekliğinin olmadığının altını çizen Akansoy, ortada bir “anomali” olduğuna dikkat çekti. Asım Akansoy, “Olağan dışılık içerisinde yolumuzu bulmaya çalışan Kıbrıslı Türkler olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen haklarımızı görmezden gelemeyiz” dedi ve “Kıbrıslı Türklerin bugün içinde bulunduğu bu sıkışmışlık ortamında, kendi kendimizi dünyadan izole ettiğimiz ortamda, bir Kıbrıslı Türkün AP’de görünür olmasının zararı var mı?” diye sordu.

Geçtiğimiz pazar, Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akansoy, AP seçimlerinin genel olarak bakıldığında bir “sarsıntı” yarattığını söyledi.

Akansoy, Kıbrıs’ın güneyindeki sonuçları da değerlendirdi. Seçimlerde farklı partilerden üç Kıbrıslı Türkün aday olduğunu söyleyen Akansoy, geçtiğimiz seçimlere bakıldığında aynı oranda Kıbrıslı Türkün sandığa gittiğini belirtti. “Güneyde çıkan sonuçlara baktığımızda, bir sosyal medya fenomeninin en fazla tercihi aldığını görüyoruz. Burada iyice oturup düşünülmesi gereken bir durum söz konusudur. Ben bunun siyasete olan tepkinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum” diye konuşan Akansoy, AP seçimlerinin ulusal seçim değil, AB vatandaşlarının seçimleri olduğuna dikkat çekti. “Annan Planı döneminde 6 vekilin 2’sine sahip olmamız durumu oluşmuştu. Biz, bu iki sandalyeyi istiyoruz. Seçimlerin, toplum bazlı olarak yapılması yönünde talebimiz vardır diyoruz. Bunları sürekli dile getiriyoruz” diyen Akansoy, Kıbrıslı Türkler olarak, kendi kendimize sormamız gereken sorular olduğunu da söyledi ve “İki koltuğumuzu istiyor muyuz? İstiyorsak biz bunun için ne yaptık? Bu konuda ortak fikir birliği yaptık mı? Yeterince ve hep birlikte bu bizim hakkımızdır dedik mi? AB üyesi bir devletin içinde değiliz ama AB toprağındayız diyoruz ama talep etmiyoruz” dedi.

