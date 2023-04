“Başka bir dünyadan bize sesleniyorlar”

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın “ülkede fakirleşme yok” sözleri hakkında, “Bunu söylediği gün, dolarda, euroda ve sterlinde makasın tarihsel açıklığa ulaştığı gündü. Başka bir dünyadan bize seslenir gibi hareket ediyorlar” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, birçok konuda "Kıbrıs Türk halkının aklıyla dalga geçilmeye çalışıldığı" bir dönemden geçildiğine dikkat çekti ve “Kıbrıs Türk halkı günü geldiğinde ne yapacağını bilir, günü de gelmek üzeredir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs TV’ye konuk olan Tufan Erhürman, hükümetin erken seçimden kaçabildiği kadar kaçmak istediğini ifade etti.

Halkın iradesinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu, çünkü iradenin böyle bir hükümete yönelik kullanılmadığını söyleyen Erhürman, “Erken seçime gitmenin yolu, Meclisteki parmakların kalkmasıdır. Bu arkadaşlar, erken seçimden kaçabildikleri kadar kaçmak istiyorlar” diye konuştu.

Erhürman, “Anayasa’da belirlenmiş seçim tarihlerini tartışma haline getirmek, bir halkın demokrasi yapısına dinamit koymaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenin erken genel seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Erken genel seçim reddedildiğine göre, Anayasa’ya aykırılığa ortak olmamız beklenemez. Haziran ayında ara seçim yapılması gerekir. Analitik düşünme açısından bir sıkıntıyla karşı karşıyayız” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “Gidilmesi gereken erken seçime gitmekten kaçıyorsunuz ya, seçimlerdeki bir milletvekilinin misyonunu belirlediniz. Burada bir işaret fişeği atılacak ve erken seçime sürüklene sürüklene gideceksiniz. Bu ara seçimin sonucunda da bu halk size erken genel seçime gideceksiniz diyecek” dedi. Önümüzdeki ara seçimdeki hedefle ilgili de konuşan Erhürman, “Bu seçimde 18 milletvekilimizi 19’a çıkarmak için değil, asıl misyon erken seçime sürükleye sürükleye taşımak olacak” diye konuştu.

Muhalefetin kendilerine yönelik söylemleri hakkında da konuşan Erhürman, CTP eski başkanlarından Ferdi Sabit Soyer’in sözünü anımsatarak “Birine tokat atacaksanız bile yanağında öpecek bir yer bırakın” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “Bir taraftan bize gelin iş birliği yapalım diyenler, gece gündüz de basın aracılığıyla CTP ne yaparsa yapsın eleştiriyor. İş birliklerine her zaman hazırız. Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etme gibi bir tavır içine girmeyiz, girmeyeceğiz. Bizim misyonumuz memleketi bu hale getiren zihniyete gereken yanıtları vermektir. Halkın demokratik iradesini hakim kılmak için çaba göstermektir. Bazı kesimler tarafından hükümet mi daha çok eleştiriliyor, muhalefet mi? Bu arkadaşların arzu ettiği nedir? Kamuoyu karar versin” dedi. Hükümeti “sandalye oyununa” çevirenlerin hiç çekinmeden istikrar kelimesinikullanmaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, istikrar sözcüğünün paspas edildiğini vurguladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın “ülkede fakirleşme yok” ve “ekonomide dinginleşme var” sözleri hakkında da konuşan Erhürman, “Sayın Alişan Şan bunu hangi akla hizmet söyledi anlamadım” dedi.

“Ekonomide dinginlik varmış. Bunu söylediği gün, dolarda, euroda ve sterlinde alış ve satış arasındaki makasın tarihsel açıklığa ulaştığı gündü. Mesele çok büyük” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her gün daha da düştüğünü söyledi.

Güzelyurt ve Mağusa pazarlarına ziyarete gittiklerini beliren Erhürman, “Her ikisinde de söylenen ‘Kıbrıslı Rumlar alışveriş yapmasa, biz bir şey satamayacağız.’ Kıbrıs Türk halkının alım gücü her an aşağıya gidiyor. Bu sokaktaki insanın bire bir her dakika yaşadığı bir şey. Başka bir dünyadan bize seslenir gibi hareket ediyorlar. Birçok konuda Kıbrıs Türk halkının aklıyla dalga geçilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kıbrıs Türk halkı günü geldiğinde ne yapacağını bilir, günü de gelmek üzeredir” diye ekledi.