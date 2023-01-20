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Akansoy: “Hükümetin halka verebileceği en iyi müjde istifadır”

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Akansoy: “Hükümetin halka verebileceği en iyi müjde istifadır”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümetin halka verebileceği en iyi müjdenin istifa olduğunu söyledi.
 Akansoy,  Kıbrıs Türk halkının tarihte görülmemiş kötü bir yönetimle baş başa olduğunu, UBP-DP-YDP hükümetinin en basit sorunları bile çözmekte yetersiz kaldığını savundu.
Alım gücünün Türk Lirası kullanmaktan dolayı yerle bir olduğunu, belirlenen asgari ücretin şimdiden hayat pahalılığı karşısında anlamını yitirdiğini belirten Akansoy, Kıbrıs Türk halkının büyük bir çıkmaza sürüklendiğini söyledi.
Akansoy, giderler gibi gelirlerin de stabil para birimine endekslenmesi gerektiğini, bu konudaki önerilerinin de dikkate alınmadığını katdetti. Akansoy, hükümetin bu konuda çalışması olmadığı gibi çözüm önerisi de bulunmadığını savundu.
Gençlerin göç yollarına düştüğü, geleceğin tarihte hiç olmadığı kadar belirsiz olduğunu ifade eden CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yerel paydaşlarla görüşmeden, ihtiyaçları tam anlamıyla saptamadan “müjdeler” öne süren hükümetin aslında fukaralaşmayı örtmeye çalıştığını iddia etti.
 Akansoy, açıklamasında şunları da ifade etti:
“Elektrik sorununu bunca zamandır çözemediği gibi KIB-TEK’i zarara uğratarak batıranların bu halka verebilecekleri en iyi müjde istifa etmeleri ve toplumun önünü açmalarıdır. Kıbrıs Türk Halkını karanlıklara mahkum edenlerin verebilecekleri en iyi müjde, seçim sandıklarını kurmaları ve çarpıtılan iradenin yenilenmesine fırsat vermeleridir.   Hiçbir sorunu çözmeyen, sorun çözmek için çaba sarf etmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen zihniyet, bir an önce istifa etmeli ve seçim sandıklarını kurmalıdır.
Gerek Kıbrıs Sorunu bağlamında gerekse ülke idaresi konusunda hiçbir öngörüsü gerçekleşmeyenlerin bu halka yapabilecekleri en büyük iyilik bu olacaktır.”
 
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