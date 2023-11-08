“13 gün betonda yatıp, sidikli battaniyeyle örtünen bir tutuklu”

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, İnsan Hakları Platformu tarafından hazırlanan insan haklarına yönelik hazırladığı raporunu gündeme taşıdı.

Hak ihlallerine ilişkin rapordan örnekler veren Solyalı, Girne’deki polis karakolunda 13 gün boyunca tutulan bir tutuklunun yaşadığı hak ihlallerini aktardı.

Nisan 2022’de 13 gün boyunca polis karakolunda tutuklu kalan kişiyle İHP’nin söyleşi yaptığını anlatan Solyalı, “Bu kişi, hücrede tutuldu. Tutuklu, hücrede yatağın olmadığını, beton üzerinde yattığını söylüyor. Bu kişi zanlıdır, suç işlediği düşünülerek hücreye konan birinden bahsediyoruz” dedi.

Solyalı şöyle devam etti:

“Çok uzun zamandır temizlenmeyen, ağır kokulu battaniyeler kullanıldığını söylüyor. Ben açıkça söyleyeyim, sidikli battaniyeler kullanılıyor. Herkesin kullanacağı ve temizliğinin tutkululara yaptırıldığı 1 adet tuvalet ve 1 adet kullanılması imkansız banyo var diyor. İlk 5 gün hiç ışık görmemiş. Yiyecek imkânı yok, 2-3 parça peynirle gün geçiriyor. Ekstra kıyafet yok. Sigara içilen 4 metrekarelik bir alanda diğer zanlılarla birlikte kaldı. Bunlar aşırı derece insan hakları ihlalidir.”

