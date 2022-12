CTP Lefkoşa'da iddialı: 3'te 3

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa adayları bugün Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen büyük şölende bir araya geldi. Yüzlerce CTP’li ve sempatizanın katıldığı etkinlik “CTP çalışacak, Lefkoşa kazanacak” sloganıyla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler de etkinliğe katılarak konuşma gerçekleştirdi. Birlik, mücadele, dayanışma sloganlarıyla salonu inleten CTP’liler, 25 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Lefkoşa’da üçte üç mesajı da verdi.ERHÜRMAN: 11 AYDIR ÇEKTİRDİKLERİNİZ İÇİN DE SİZE HAYIR, CTP’YE EVET DENİLSİN İSTİYORUZ!CTP efsanevi Genel Sekreteri Naci Talar Usar’ın “Biz biribirmizi yerde bulmadık” sözüyle konuşmasına başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sonuç belli ki Gönyeli’ye Değirmenlik’e, Lefkoşa’ya biraz erken geldi. Bugünden sonuç belli, Lefkoşa yıldızlarına kavuşuyor” dedi. “Kimileri dedi ki bu seçim milli dava seçimiymiş. Herkes bir şaşırdı. Şaşılacak bir şey yok. Bu arkadaşların ne tırnak içindeki hükümette ne de yerel yönetimlerde anlatacakları tek bir başarı hikayeleri yoktur” diyen Erhürman, CTP’nin belediyelerdeki vizyonunun ve adaletinin ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, “11 aydır bu memlekette çektikdiklerinize hayır demek için de bu ülkede barış olsun, kucaklaşalım diye de size hayır, CTP’ye evet denilsin istiyoruz. Bizde birlik mücadele dayanışma bir slogandan ibaret değildir” dedi. “Bizi bölmeye çalışanlara karşı mücadelemizi her gün daha da yükselteceğiz” diyen Erhürman, dayanışmasını gösteren Birleşik Kıbrıs Partisi’ne de teşekkür etti. Değirmenlik, Dikmen ve Gönyeli ile Lefkoşa’yı CTP’nin vizyonunun kucakladığını belirten Erhürman, “Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa’yı modern hizmet anlayışıyla yönetmenin tam zamanı şimdi” dedi.AKANSOY: BİR TOPLUM; TAM ZAMANINDA AYAĞA KALKAR. BİZ DE TAM ZAMANI ŞİMDİ DEDİK VE BURADAYIZLefkoşa bölgesini daha da güzel günlere ulaştırmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Akansoy, yerel seçimlere beş gün kaldığını anımsattı. Bir halkın siyasi iradesinin yansıması sonucunda geleceğinin belirlendiğini vurgulayan Akansoy, “Yarınımızı belirlemek, çocuklarımızın çok daha iyi hizmet alması, sürekli ve çağdaş değerlerde yaşamak üzere sandıklara gideceğiz” dedi. “Özgür iradeyle, yani kendi vicdanımızı ve aklımızı kullanarak sandıkta oyumuzu kullanmak, demokratik düzenin kalitesinin en önemli göstergesidir” diyen Akansoy, CTP’nin demokrasiye ve halka olan güveninden bahsetti. Ortak akılla lefkoşada’da Sıla Usar İncirli’yi, Değirmenlik-Akıncılar’da Ali Karavezirler’i, Gönyeli-Alayköy’de Ahmet Y. Benli’yi aday gösterdiklerinin altını çizen Akansoy, “Bu sadece CTP’nin değil, Kıbrıslı Türklerin ortak aklıdır” dedi. Akansoy, tüm adaylarının, halkın adayları olduğunu vurguladı. Lefkoşa’yı başşehir yapmak için Sıla Usar İncirli’nin yola çıktığını vurgulayan Akansoy, “Şu anda kalbi kırık görüntüsüyle Lefkoşa’nın perişan halini düzeltmek için Sıla Usar İncirli geliyor” dedi. Lefkoşa için, projelerini uygulamak için, Sıla Usar İncirli’nin sorumluluk aldığının altını çizen Akansoy, “Her Lefkoşalı’nın yolu Gönyeli’ye düşer. Bir yanda dağınık, düzensizlik bir belde, bir diğer yanda ise Gönyeli. Gönyeli’de Ahmet Benli kararlılıkla görevini sürdürecektir. İcraat; kararlılık ve cesaret ister. Önemli olan bunların halka yansıtılmasıdır” dedi. Gönyeli Belediyesi’nin, bu kararlılığın sembolü olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Lefkoşalılar Gönyeli’de yaşamayı tercih ediyorsa, bunun nedeni Ahmet Benli’nin Gönyeli’yi yönetmesidir” ifadelerini kullandı. Alayköy’ün gelişiminde çok büyük katkısı olan Hulusi Manisoy’un desteğiyle, Gönyeli-Alayköy’ün daha da gelişecekiğini ifade eden Asım Akansoy, Değirmenlik’in de çağdaş yaşam alanına dönüştüğünü belirtti ve Ali Karavezirler’in katkılarından söz etti. CTP’nin dünden bugüne taşıdığı değerlerin sembolünün Değirmenlik olduğunu kaydeden Akansoy, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde Hasan Barbaros’un önerileriyle hizmet alanının gelişip büyüyeceğini söyledi. Akansoy, “Bir anne çocuğunu tam zamanında öper, sever. Dostlar tam zamanında bir araya gelir. Bir toplum; tam zamanında ayağa kalkar. Biz de tam zamanı şimdi dedik ve buradayız” diye ekledi.USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’YA SADECE AŞK YETMEZ, LEFKOŞA’YA İŞ DE LAZIM. BİZ LEFKOŞA İÇİN ÇALIŞMAYA GELİYORUZ“Heyecandan içimiz içimize sığmıyor” diyerek sözlerine başlayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın ışığını yakmak için yola çıktıklarını vurguladı . 50 yılı aşkın bir süredir bu mücadelenin içinde olduklarını belirten Usar İncirli, “Bu mücadelenin içine doğduk. Bu mücadelenin içinde büyüdük. Birbirimize kenetlenmişiz biz. Bu zinciri koparmaya güçleri yeter mi onların?” diye sordu. Adalet, eşitlik ve özgürlük diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Usar İncirli, “Kıbrısımıza ve tüm dünyaya barış diyerek yola çıktık. Biz bütün bunlar için çalıştık. Bütün bunları yaparken her türlü baskıya maruz kaldı CTP’liler. O kadar güçlüdür ki siperimiz, kimse geçemez bu siperden” dedi. Sıla Usar İncirli, “Bu akşam burada memlekete sahip çıkanlar, iradeye sahip çıkanlar var. Burada 25 Aralık’ta kazanılacak zafere inananları görüyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi Lefkoşa’nın kadınlarına, çocuklarına, gençlerine Lefkoşa’nın yaşlılarına, her taşına, her köşesine, her canlısına sahip çıkmak için geliyoruz” dedi. Lefkoşanın sokaklarının karartıldığını vurgulayan Usar İncirli, “Lefkoşalıların; ‘çöpler toplansın bu kadarına razıyız’ demesini istiyorlar. Biz Lefkoşalıya hak ettiği hizmeti vermeye geliyoruz” diye konuştu. Usar İncirli, “Evet en büyük aşk Lefkoşa’dır. Lefkoşa’ya sadece aşk yetmez, Lefkoşa’ya iş de lazım. Biz Lefkoşa için çalışmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı. “Biz varsak çözüm vardır, hizmet vardır. Biz varsak iyi yönetim ve adalet vardır” diyen Usar İncirli, hem çalışanlara hem de Lefkoşalıya adalet için yola çıktıklarını belirtti. “Işıl ışıl zihinleriyle, yürekleriyle aydınlık bir Lefkoşa için geliyoruz” diyen Usar İncirli, yerelden genele dalga dalga büyüdüklerini belirtti. Usar İncirli, “CTP’li kadınlar güçlüdür, yüreklidir. 25 Aralık’ta yetkiyi de alacaklar” diyerek sözlerine son verdi.BENLİ: YEREL HİZMETİ VE ADALETİ ÜLKENİN HER YERİNE YAYMA ZAMANIDIR”Partisinin takdiri ve halkın onayıyla 16 yıldır yönetimde olduklarını vurgulayan Benli, Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy’e hizmet etme onurunu yaşayacaklarını kaydetti. Benli, “16 yılın sonunda şahsım ekibim partim ve halkım adına başımız diktir” dedi. Benli, “Ne yapacaksan aşkla, dönüştürmek için başın dik dursun onun onuru için yapacaksın. Ne iş yapacaksan önce o işi bitirecek güce sahip olacaksın” ifadelerini kullandı. Herkese eşit davranmanın ve adil olmanın önemine işaret eden Benli, “Önce ilkeli olacaksın” dedi. Gücün, güven vermekle de ilgili olduğuna vurgu yapan Benli, “Önemli olan demokratik hukuk otoritesini oluşturabilmektir” dedi. “Ülkemizde en kolay yapılan şey, kamu kaynaklarının israf edilmesidir” diyen Benli, kamu kaynaklarının istihdamda partizan hesaplarla çarçur edilemeyeceğinin altını çizdi. Görevinin kentine ve halkına hizmet etmek olduğunun altını çizen Benli, “Senin çocuğun kamudaysa, müdür yaptıysan, müsteşar yapacaksan, senin ne yüzün var halka hizmet demeye?” diye sordu. CTP’li belediyelerin olduğu yerde adalet ve hizmet olduğunun altını çize Benli, “Yerel hizmeti ve adaleti ülkenin tüm yerine yaymanın tam zamanıdır” diye ekledi.KARAVEZİRLER: HEP BİRLİKTE BİR AİLE OLMANIN GURURUNU YAŞADIK“Hizmet etmek, sevmekle başlar” diyerek yola çıktıklarının altını çizen Karavezirler, sözde yerel yönetimler reformundan bahsetti. 2020’de ilk kez pandemiyle tanışdıklarını vurgulayan Karavezirler, “Pandemi bizi yıldırmadı. Birlik ve beraberliği sağladık. Belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar, azalar, bölge halkı, birlikte bir aile olmanın gururunu yaşadık” dedi. “Ben değil, biz olduk” diyen Karavezirler, tam bir takım çalışması yaptıklarını belirtti. 12 meclis üyesiyle birlikte 531 karara imza attıklarını söyleyen Karavezirler, bunların hepsinin de oybirliğiyle olduğunu anımsattı. Tüm meclis üyesi arkadaşlarına da teşekkür eden Karavezirler, “Bölge halkımla birlikte, bölgemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Biz bir aileyiz” dedi. Tüm yaptıklarını, sevgi, saygı ve güvenle yaptıklarını kaydeden Karavezirler, “Pandemiye rağmen 2020’de yaklaşık 10 milyonluk yatırım yaptık” dedi. Karavezirler, “Bu aralar herkesin gözü Ercan’ın üstünde. Biz bunları ik ibuçuk yılda Ercan’sız yaptık!” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde de çalışanlarını aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettireceklerini dile getiren Karavezirler, “Akıncılar ile birlike yapacağız!” dedi. Hasan Barbaros’un bıraktığı yerden omuz omuza çalışacaklarını ifade eden Karavezirler, 25 Aralık’ta güven tazeleyeceklerini belirtti.