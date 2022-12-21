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Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı

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Bilim insanları küresel ısınmayla beraber ortaya çıkan birçok yeni hayvan türü keşfetti. En büyük değişiklik ise buzların erimesinden dolayı yeni sıcak havaya adapte olmaya çalışan Arktik bölgesi hayvanlarında görüldü. Buralarda kutup ayısı ile boz ayının birleşimden oluşan “brolar ayı” adlı bir tür oluştu. Benzer değişiklikler balinalarda, fok balıklarında ve kurtlarda ve daha bir çok hayvanda yaşandı. İşte küresel ısınmanın doğurduğu yeni hayvan türleri…

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Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı
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Bilim insanları vahşi yaşamda iklim değişikliği sonucunda doğan yeni hayvan türleri tanımladı. Nature dergisinde Kuzey Kutbu'nda yaygınlaşabilecek 34 potansiyel hibrit tür listelendi.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 2

Araştırmacılar, yeni türlerin ortaya çıkmasının nedenini küresel ısınmayla birlikte deniz buzunun hızla erimesi ve bir zamanlar izole olarak yaşayan türlerin artık avlanmak için yeni alanlara göç etmesinden kaynaklandığını bildirdi. 


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 3

Sonuç olarak, farklı hayvanlar birbirleriyle karşılaşıyorlar ve çiftleşerek, sonunda orijinal türleri gen havuzundan tamamen çıkarabilecek yeni melezler oluşturuyorlar.

İşte küresel ısınmanın doğurduğu yeni hayvan türleri…


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 4

'BROLAR' AYILAR - KAHVERENGİ AYILAR VE KUTUP AYILARI

Boz ayıları ve kutup ayılarından doğan melez bir türün kanıtı geçmişte ABD ve Kanada'da bulundu.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 5

'Brolar ayılar' veya 'Pizzlies' olarak bilinen bu hayvanların, kahverengimsi bir tonu vkutup ayısı ile k boz ayı karışımı bir burnu bulunuyor. Avlanma için deniz buzuna çok fazla güvenmedikleri için, Kuzey Kutbu akrabalarına göre daha yüksek sıcaklıklara uygun oldukları biliniyor.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 6

'NARLUGAS' - DENİZ GERGEDANI VE BELUGA BALİNALARI

1990'da Batı Grönland'da bir avcı, bir beyaz balina ile deniz gergedanı melezine ait gibi görünen ilginç bir kafatası keşfetti. DNA çalışmaları, hayvanın gerçekten de yüzde 54 oranında babasından beluga ve yüzde 46 oranında annesinden deniz gergedanı genleri aldığını doğruladı. 


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 7

Uzmanlar, melezin gri renkli  ve deniz gergedanı gibi bir kuyruğa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti. Ancak beyaz balinanınki gibi ön yüzgeçlere sahip olduğu aktarıldı.

Hem beluga balinaları hem de deniz gergedanları Arktik Okyanusu'nda yaşıyor ve monodontidae adı verilen bir balina ailesine aitler.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 8

'COYWOLVES' - ÇAKALLAR VE DOĞU KURTLARI

Doğu Kuzey Amerika'da onlarca yıldır 'çakal kurt' olarak bilinen bir çakal-kurt melezi görülüyor. 1920'lerde Kanada'da, çakalların bölgelerini batıdan Ontario'daki Algonquin Park'a kadar genişlettikleri biliniyor.  


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 9

İki tür, şu anda Doğu Kıyısı'na yayılmış olan ve ilk olarak 1969'da bilim adamları tarafından resmi olarak tanımlanan kurtları üretmek için yetiştirildi. Bu melez türler, Batı çakallarından daha büyük bir gövdeye, kafatasına ve çeneye sahipler, bu da onların Kuzey Amerika'da ak kuyruklu geyik avlamalarına izin veriyor.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 10

'HARBOUR-DALL' YUNUSU - LİMAN YUNUSLARI VE DALL YUNUSLARI

Nature çalışmasında listelenen bir diğer melez tür de iki farklı türün çiftlemesinden geldi. Liman yunusları gri ve beyazdır ve tipik olarak Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik'teki ılıman sularda bulunur. Dall yunusları ise Kuzey Pasifik'te 65 derece kuzey enlemine kadar buluyor  ve belirgin bir siyah beyaz desene sahipler. İkisinin melezleri, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kıyılarında bulundu.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 11

Kuzey Amerika uçan sincabı - Kuzey uçan sincapları ve güney uçan sincapları

Bilim insanları,  Kanada'daki kuzey ve güney uçan sincapları arasındaki  çiftleşmeyi ve bunun iklim değişikliğiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu araştırıyorlar. Ontario Doğal Kaynaklar ve Orman Bakanlığı'ndan Dr. Jeff Bowman, ikisinin melezlerinin 1995 civarında ortaya çıkmaya başladığını söyledi.


Küresel ısınma yeni hayvan türleri ortaya çıkardı - 12

Melez hayvan, güney türünün vücut şekline ve kuzey türünün gri-beyaz göbek kürküne sahip ve bölgede doğan uçan sincapların yaklaşık yüzde dördünü oluşturuyor.

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