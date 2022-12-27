6 kadın adaydan tek başkan çıktı

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı seçilen Fatma Çimen Tuğlu, 6 kadın adaydan ipi göğüsleyen tek kadın oldu. Tuğlu, aynı zamanda 36 yıl sonra seçilen ilk ve ülkenin ise ikinci kadın belediye başkanı oldu

6 kadın adayın yarıştığı Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde sadece bir kadın başkan seçildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Fatma Çimen Tuğlu, geçerli oyların yüzde 45.14'ünü alarak, ülkedeki tek kadın belediye başkanı oldu.

Tuğlu, aynı zamanda 1986 yılından sonra seçilen ilk ve ülkenin ise ikinci kadın belediye başkanı oldu. Fatma Çimen Tuğlu'dan önce seçilmiş ülkenin tek kadın belediye başkanı, 1986 seçimlerinde Akıncılar'da UBP’den aday olan Sevim Akbaş olmuştu.

TUĞLU’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı seçilen Fatma Çimen Tuğlu, kişisel sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımında bulundu.

Tuğlu'nun açıklaması şöyle:

"Teşekkürler Mehmetçik-Büyükkonuk. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyemizi daha iyi yönetmek ve halkımızın daha iyi hizmet alması ve bölgemizin kalkınması adına çalışmak için yürüdüğümüz bu yolda başta Başbakanımız ve UBP Genel Başkanı Sn.Ünal Üstel, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm yol arkadaşlarımıza, süreç boyunca gece gündüz demeden çalışan Belediye Meclis Üyesi adaylarımıza, dostlarımıza, sempatizanlarımıza, bu süreçte hep yanımda durarak gerekli fedakarlığı gösteren aileme, ve bölgemizde değişimi desteklemek adına oy veren halkımıza tüm kalbimle teşekkür ederim.

Üstlenmiş olduğumuz bu sorumlulukla, insan ve hizmet odaklı çalışma şeklimizi her zaman önceleyerek, katılımcı ve herkesi kucaklayan bir anlayışla sizlerle hep birlikte, el ele çalışacağız. Değişim hepimize iyi gelecek."

