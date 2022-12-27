banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
33 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
34 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
20 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
11 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
19 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
31 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
48 0
banner878

“Umarım yeni yönetim daha çok gayret gösterir”

Seçim sonuçlarını değerlendiren CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Umarım yeni dönemde yönetim, şehrin eksikliklerini gidermek, Lefkoşalılara hak ettikleri hizmetleri vermek ve çağdaş bir başşehre ulaşmak için daha çok gayret gösterir” dedi

banner825
“Umarım yeni yönetim daha çok gayret gösterir”
Lefkoşa Türk Belediyesi, CTP Başkan adayı Sıla Usar İncirli, seçim sonucunu değerlendirdi.
İncirli’nin sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Kıymetli dostlar, Lefkoşalılar,
Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca şehrimizi yönetecek başkan ve belediye meclisi seçildi. Seçim dönemleri özgür ve demokratik bir ortamda eleştiriye ve gelişmeye de kapı açtığından önemlidir, kıymetlidir. Eksikliklerin açıkça dile getirilmesi, yeni vizyon ve projelerin sunulması bizleri bulunduğumuz noktadan ileriye götürebilecek zemini hazırlar.
Lefkoşa’mızın eksikliklerini, yapılması gerekip de ihmal edilenleri, Lefkoşa’nın hak ettiği hizmetlerin neler olduğunu, nasıl yönetilmesi gerektiğini, çağdaş, dünyaya kapıları açık bir başşehir vizyonumuzu anlatan oldukça keyifli ve üretken bir seçim kampanyası geçirdik.
Göreve gelen Sn. Harmancı ve Belediye Meclis üyelerini kutlar, başarılar dilerim. Umarım yeni dönemde yönetim, şehrin eksikliklerini gidermek, Lefkoşalılara hak ettikleri hizmetleri vermek ve çağdaş bir başşehre ulaşmak için daha çok gayret gösterir.
Bu süreçte seçim çalışmalarını yürüten, bizi destekleyen, cesaretle yanımızda olan eski /yeni bütün dostlarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve partililerimize çok teşekkür ederim. Hepimizin isteği daha iyi yönetilen bir ülke, daha çağdaş bir şehir ve daha mutlu bir yaşamdır. Hak ettiğimiz günlere birlikte yürüyebilmek dileğiyle..”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.