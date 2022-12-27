“Umarım yeni yönetim daha çok gayret gösterir”

Seçim sonuçlarını değerlendiren CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Umarım yeni dönemde yönetim, şehrin eksikliklerini gidermek, Lefkoşalılara hak ettikleri hizmetleri vermek ve çağdaş bir başşehre ulaşmak için daha çok gayret gösterir” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi, CTP Başkan adayı Sıla Usar İncirli, seçim sonucunu değerlendirdi.

İncirli’nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Kıymetli dostlar, Lefkoşalılar,

Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca şehrimizi yönetecek başkan ve belediye meclisi seçildi. Seçim dönemleri özgür ve demokratik bir ortamda eleştiriye ve gelişmeye de kapı açtığından önemlidir, kıymetlidir. Eksikliklerin açıkça dile getirilmesi, yeni vizyon ve projelerin sunulması bizleri bulunduğumuz noktadan ileriye götürebilecek zemini hazırlar.

Lefkoşa’mızın eksikliklerini, yapılması gerekip de ihmal edilenleri, Lefkoşa’nın hak ettiği hizmetlerin neler olduğunu, nasıl yönetilmesi gerektiğini, çağdaş, dünyaya kapıları açık bir başşehir vizyonumuzu anlatan oldukça keyifli ve üretken bir seçim kampanyası geçirdik.

Göreve gelen Sn. Harmancı ve Belediye Meclis üyelerini kutlar, başarılar dilerim. Umarım yeni dönemde yönetim, şehrin eksikliklerini gidermek, Lefkoşalılara hak ettikleri hizmetleri vermek ve çağdaş bir başşehre ulaşmak için daha çok gayret gösterir.

Bu süreçte seçim çalışmalarını yürüten, bizi destekleyen, cesaretle yanımızda olan eski /yeni bütün dostlarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve partililerimize çok teşekkür ederim. Hepimizin isteği daha iyi yönetilen bir ülke, daha çağdaş bir şehir ve daha mutlu bir yaşamdır. Hak ettiğimiz günlere birlikte yürüyebilmek dileğiyle..”

