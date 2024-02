Tabipler “Reçete soruşturmasından bu yana, sigortalılar, emekçiler ilaca erişimde ciddi sorunlar yaşıyor”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), reçete soruşturması başlatılmasından bu yana ilaca erişimle ilgili sorun yaşandığını kaydederek, bunun çözülmesi için bir an önce gerekli sistem değişikliğinin yapılmasını talep etti.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, “Reçete sisteminde akılcı değişim için 6 aydır ne bekliyorsun?” sorusu yöneltildi, “6 aya yakın süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şikâyeti ile başlayan reçete soruşturması halen devam etmektedir. O tarihten beri sigortalılar, emekçiler ilaca erişimde ciddi sorunlar yaşamaktadır, halk mağdurdur!” denildi.

“Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, bizlere gönderdiği yazılarda hekimlere, meslektaşlarımıza yeniden sigorta reçetelerinin yazılabilmesi için yeni sözleşmeleri imzalama çağrısında bulunmamız istenmiştir. Bu sözleşmenin Kıbrıslı Türk hekimlerin tek yasal temsilcisi olan, kamusal nitelikli meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni dışlayarak hazırlandığını tekrar vurgulamak isteriz.” diye süren açıklamada, Bakan Gardiyanoğlu’ndan 5 Şubat’ta resmi olarak talep ettikleri yeni sözleşmenin de kendilerine iletilmediği dile getirildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Bilindiği gibi, 26 Ekim 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda reçete sisteminin güvenli olmadığını, biz hekimlerin yine benzer soruşturmalarla karşılaşmamamız için yeni sistemde yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini ve sistem üzerine çalışılması gerektiğini belirttik. Daha sonra KTTB ile ilgili daire veya bakanlık herhangi bir görüşme talebinde bulunmamıştır. Bizlerle iletişime geçilmeden hazırlanan ve bizim resmi olmayan yollarla elde ettiğimiz sözleşmede, belirttiğimiz çekincelerimizle ilgili gerekli, gerçekçi ve yeterli düzenleme yoktur.

Sözleşmede birçok maddede hekimler sürekli tehdit edilmekte, fakat maalesef ilgili dairenin, daire yöneticilerinin yükümlülükleri, sorumlulukları ile ilgili herhangi bir madde, söylem bulunmamaktadır. Süründürülen mevcut soruşturmada da daire içi herhangi bir soruşturma, araştırma olmadığını eklemek isteriz. Oluşturulan danışma ve etik kurulun yetki ve yetkinliği tartışmalıdır, yasal zemini yoktur. Zaten bu kurul da sadece bakanlık oyları ile istenen karar alınabilecek bir yapıda olduğu için gerçekten işlevsel değildir.

Sözleşmede, dairenin sözleşme metnini tek taraflı bildirmeden değiştirme ve iptal hakkı varken, hekimlerin sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkı mevcut değildir.

Ayrıca bizlere ulaşan sözleşme eğer doğru ise, hastalarımızın, sigortalı emekçinin ilaca erişiminde birçok kısıtlama mevcuttur ki bu, hem Sosyal Sigortalar Yasası’nın 43. maddesinin c bendine, hem de hasta haklarına aykırıdır. Biz hekimler için bu kısıtlama kabul edilebilir değildir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlerin tek üye olmak zorunda olduğu meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’dir. Hekimlerin kayıtları KTTB’de tutulmaktadır. Sözleşmede KTTB’nin taraf olarak bulunmaması yasa dışıdır ve kabul edilebilir bir durum değildir.”

Sözleşmede daha birçok sorun ve yoruma açık madde bulunduğu da ifade edilen açıklamada, ilaca erişimde yaşanan sorunun KTTB’yi çok rahatsız ettiği de vurgulandı ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni görevi olan hastaların, emekçilerin, sigortalıların ilaca erişim hakkına bir an önce kavuşması için mantıklı ve yasal adımlar atmaya davet ederiz.” denildi.