Erling Haaland tarihe geçti

Erling Haaland bir kez daha Manchester City'i sırtladı.
Mavi beyazlı ekip Premier Lig'de 18'inci haftanın erteleme maçında Brentford'u 1-0'la geçti. Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Haaland kaydetti.
Brentford filelerini havalandıran Norveçli futbolcunun böylece İngiltere Ligi'nde gol atmadığı takım kalmadı.
Yıldız oyuncu bu sezon sakatlığından dolayı ligde 5 maçta forma giyememesine rağmen takımına en çok katkı yapan isim oldu. Krallık yarışında 17 golle ilk sırada yer alan 23 yaşındaki santrfor 5 kez de gol pası verdi.
Haaland sakatlığını atlatıp sahalara döndükten sonra Premier Lig'deki 5 karşılaşmada 3 gol 1 asiste imza attı.
Başarılı santrfor tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta ise 22 gol 6 asist üretti.
Manchester City bu galibiyetle puanını 56'ya çıkararak lider Liverpool'u 1 puan geriden takibini sürdürdü.
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