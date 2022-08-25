Parkinson hastalığı ve beslenme

Parkinson hastalığı nörodejeneratif bir hastalıktır. Beyinde DOPAMİN eksikliği sonucu ortaya çıkar ve genellikle 65 yaş üstü kişileri etkiler. Virüsler, travmalar, toksinler, oksidatif stres hastalığın oluşum nedenleridir.Tedavide LEVODOPA kullanılmaktadır. Özellikle hastalığın ilerlemesiyle çiğneme sorunları, yutma güçlüğü, konstipasyon, dehidratasyon, aşırı tükrük salgılanması, gastrikmotilitenin azalması görülmektedir.İlaç kullanımın yan etkisi olarak ağız kuruluğu, iştah kaybı, bulantı/kusma, halsizlik, sinirlilik, hastalarda besin alımını olumsuz etkilemektedir.En büyük problemlerden biri de konstipasyondur (kabızlık), dolayısıyla beslenmede posa alımı artırılması, sıvı alımının desteklenmesi ve yeterli enerji alımının sağlanması beslenmedeki temel hedefi oluşturmaktadır.Parkinson hastalığının ilerlemesiyle semptomlar artmakta ve ilaç dozu artırılmaktadır.Hastalıkta nörotransmitterlerdendopamin düzeyi gittikçe düşer, ilaç etkileri azaltmaya çalışsa da iyileşme olmaz. Levodopa yemekle birlikte alındığında yan etkiler azalır, ayrıca ek pridoksin (B6) alımı da ilacın etkinliğini azaltır.Parkinson hastalığında protein alımı çok önemlidir. Mutlaka diyetisyen kontrolünde hastanın günlük aldığı protein hesabı yapılmalıdır. Özellikle gündüz yemeklerinin protein içeriği düşük akşam ise yüksek olmalıdır.Bu tarz bir diyet türünde olumlu etkileri 1 hafta içinde görmek mümkündür.Özellikle nörolojik hastalıklarda oksidatif stresin rolü araştırılmalıdır. Bu yönde antioksidan bileşiklerin hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığı gözlemlenmiştir.Beslenme de turuncu, kırmızı renklerde sebze-meyve tüketimi, yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, soğan, sarımsak, havuç, kayısı, böğürtlen, turunçgiller bolca yer almalıdır.Ayrıca ek E VE D vitamini alınmalıdır. Ayçiçek, fıstık yağı gibi bitkisel yağ yerine zeytin yağı kullanılmalıdır.Beslenme ile folat, B12 VE vitamin B6 alımı homosistein yükselmesini engelleyen önemli vitaminler olup Parkinson hastalığında ortaya çıkma riskini azaltmaktadır.Ayrıca B6 vitamini de dopamin sentezlenmesinde ki rolü ile de Parkinson hastalık riskini azaltmaktadır.