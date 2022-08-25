Lefkoşa’nın Dumlupınar Siteler bölgesi sakinleri çocuk parkı istiyor

Başkent Lefkoşa’nın Dumlupınar Siteler bölgesi sakinleri, park ve altyapı talepleri için kampanya başlattı





Başkent Lefkoşa’nın son zamanlarda hızla büyüyen bölgesi olan Dumlupınar Siteler bölgesi sakinleri bölgelerine bir park alanı istiyorlar.

Siteler bölgesinden yaklaşık 100 hanenin temsilcisinin kurduğu bir grup komşu, park ve altyapı talepleri için kampanya başlattı.

Bölge sakinleri Lefkoşa Dumlupınar Siteler bölgesinde yoğun çocuklu aile nüfusu olduğunu ve eklenen / eklenecek olan yeni sitelerle her geçen gün bu nüfusun artmakta olduğuna dikkat çeken bir yazı hazırladı.

Hazırlanan yazıda bu bölgede özellikle çocukların yürüme mesafesinde güvenle oynayabilecekleri ve mahalle kültürünü arttıracak arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak adına bir park alanının olmaması aileler için çok ciddi bir problem olduğuna vurgu yapıldı. Bu arada semt halkının kanalizasyon ve yol tamiratı ihtiyacı olduğuna dikkat çektiler.

Bölge sakinlerinden oluşan komitenin 25 Ağustos Perşembe günü bu taleplerini iletmek üzere Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı ile görüşecekleri bildirildi.



