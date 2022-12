Sizin Dünyanız: Damla Özhan

Bugünkü konuğum özel bir dost... Mütavaziliği, adaletli karakteri, dürüstlüğü ve bulaşıcı yaşama sevinciyle hayatınızda olmasını isteyebileceğiniz bir Kıbrıslı... Memurluğunun yanında eşinin açtığı D&C Burger Cafe'nin şahane aşçısı Damla Özhan...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Sebatkar.Ahşapla ve toprakla uğraşmak isterdim.Aslında herkesin gündeminden çok da farklı değil. “Ne olacak bu memleketin hali”Çocuklar ve haksızlık.Almanya’ya gitmek. Bir dönem orda yaşadım ve ben ordayken çok sevdiğim nenemi kaybettim. O sırada burada olamadığım için gittiğime çok pişmanım.Yaşamak.Hayata siyasi pencereden bakmaya başlamak.Savaşçı / Doğan Cüceloğlu.Rock Müzik.Leon (yanlış saymadıysam dördüncü izleyişim)Bir adet siyah eşofman altı. (Sanırım rahatıma fazla düşkünüm)Bir adet siyah kumaş pantolon.S.O.S veya benzeri bir yerde kalan bir çocuğa istediği bir şeyi hediye etmek.Bazan obsesif olabiliyorum.Dürüstüm.İş yapmayan siyasiler.Sağlık ve aile.Mutfakta uğraşmayı severim o yüzden elimin lezzeti iyidir ama illa ki seçmek gerekirse patates köftesi (Kıbrıs köftesi)Sınırsız, mülkiyetsiz, tek bir çocuğun bile evsiz, ailesiz, sevgisiz ve sağlıksız olmadığı bir dünya.Mutluluk, yaşama sevinci ve yaşama gücü veren bir bağlılık.Cemal Süreya ve Emile Zola.İlk önce kendi yurdumun her yanını gezip görebilmek, sonra Mısır Piramitleri.Emekliliğimde Karpaz’a yerleşip doğa ile iç içe yaşamak.Klişe gibi gelse de gerçek şu ki hayatta sahip olabileceğiniz en önemli şey sağlık. Sağlıklı olduktan sonra gerisi kendiliğinden geliyor. Hayat gerçekten de sürprizlerle dolu. Her an hiç ummadığınız ve size yepyeni kapılar açacak, hayatınızı çok farklı bir aşamaya taşıyacak, sizi yepyeni mutluluklarla veya mutsuzluklarla buluşturacak sürprizler olabiliyor. Ve hiç unutmamamız gereken en önemli gerçek ‘ölüm’. Doğduğumuz zaman, günün birinde öleceğimiz dışında hayatımızda neler yaşayacağımıza dair hiçbir şeyi önceden bilmemiz mümkün değil. Sadece bir gün öleceğimizi biliyoruz ve onun da ne zaman olacağını bilmiyoruz. O yüzden hayatımızı yaşarken de, insanlarla ilişkilerimizi, diyaloğumuzu belirlerken de ölümün varlığını göz ardı etmemek lazım çünkü geri dönüşü, telafisi yok. Sağlıkla kalın.