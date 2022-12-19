Sizin Dünyanız: Damla Özhan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Sebatkar.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ahşapla ve toprakla uğraşmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Aslında herkesin gündeminden çok da farklı değil. “Ne olacak bu memleketin hali”
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar ve haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Almanya’ya gitmek. Bir dönem orda yaşadım ve ben ordayken çok sevdiğim nenemi kaybettim. O sırada burada olamadığım için gittiğime çok pişmanım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Yaşamak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayata siyasi pencereden bakmaya başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Savaşçı / Doğan Cüceloğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Rock Müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Leon (yanlış saymadıysam dördüncü izleyişim)
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Bir adet siyah eşofman altı. (Sanırım rahatıma fazla düşkünüm)
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir adet siyah kumaş pantolon.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
S.O.S veya benzeri bir yerde kalan bir çocuğa istediği bir şeyi hediye etmek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bazan obsesif olabiliyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Dürüstüm.
OLMASA DA OLUR...
İş yapmayan siyasiler.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık ve aile.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mutfakta uğraşmayı severim o yüzden elimin lezzeti iyidir ama illa ki seçmek gerekirse patates köftesi (Kıbrıs köftesi)
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sınırsız, mülkiyetsiz, tek bir çocuğun bile evsiz, ailesiz, sevgisiz ve sağlıksız olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Mutluluk, yaşama sevinci ve yaşama gücü veren bir bağlılık.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Cemal Süreya ve Emile Zola.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İlk önce kendi yurdumun her yanını gezip görebilmek, sonra Mısır Piramitleri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Emekliliğimde Karpaz’a yerleşip doğa ile iç içe yaşamak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Klişe gibi gelse de gerçek şu ki hayatta sahip olabileceğiniz en önemli şey sağlık. Sağlıklı olduktan sonra gerisi kendiliğinden geliyor. Hayat gerçekten de sürprizlerle dolu. Her an hiç ummadığınız ve size yepyeni kapılar açacak, hayatınızı çok farklı bir aşamaya taşıyacak, sizi yepyeni mutluluklarla veya mutsuzluklarla buluşturacak sürprizler olabiliyor. Ve hiç unutmamamız gereken en önemli gerçek ‘ölüm’. Doğduğumuz zaman, günün birinde öleceğimiz dışında hayatımızda neler yaşayacağımıza dair hiçbir şeyi önceden bilmemiz mümkün değil. Sadece bir gün öleceğimizi biliyoruz ve onun da ne zaman olacağını bilmiyoruz. O yüzden hayatımızı yaşarken de, insanlarla ilişkilerimizi, diyaloğumuzu belirlerken de ölümün varlığını göz ardı etmemek lazım çünkü geri dönüşü, telafisi yok. Sağlıkla kalın.