Yeni Volkswagen Amarok seneye geliyor

Her açıdan geliştirilmiş ikinci nesil Amarok 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda Türkiye'de olacak





Volkswagen Ticari Araç, pick-up modeli Amarok’un yeni neslini tanıttı. Yıl sonunda Güney Afrika, 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda ise Türkiye ve Avrupa pazarına sunulması planlanan yeni Amarok, Güney Afrika'da üretiliyor.

Tamamen yenilenen ikinci nesil Amarok, Volkswagen'in yeni tasarımı çizgisine uygun bir görünüm sunuyor. Geniş bir model gamına sahip olan Amarok’ta "Life" ve "Style" dışında off-road tasarımlı "PanAmericana" ve özel tasarımlı "Aventura" versiyonları da bulunuyor. Amarok'un PanAmericana, Aventura ve Style versiyonlarında yolu gündüz gibi aydınlatan ve kusursuz bir ışık tasarımına sahip olan “IQ.Light - LED matrix farlar” sunuluyor. PanAmericana ve Aventura versiyonlarında aracın ön yüzünde çapraz barların altındaki radyatör ızgarası ile oluşan özgün X tasarımı dikkat çekiyor. Plakalığın üzerinde ise kabartma “Amarok” yazısı yer alıyor.

Bir önceki neslinde olduğu gibi yeni Amarok’ta da güçlü çamurluk davlumbazları bulunuyor. 21 inçe kadar alaşım jantları çevreleyen çamurluklar güçlü bir görünüme sahip. Yan paneller ise Amarok’un kaslı görünümünü destekliyor. Yeni Amarok arka görüntüsüyle de çekiciliğini devam ettiriyor. Yeni Amarok’ta C şeklindeki stop lambaları dikkat çekerken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında ise LED teknolojisi standart olarak sunuluyor.

Yeni Amarok'un 5.350 mm'lik uzunluğu ilk neslinden yaklaşık 10 cm daha fazla. Aks mesafesi ise 17 cm artarak 3.270 mm’ye çıkmış. Artan aks mesafesi özellikle ikinci koltuk sırasında daha fazla alan sağlıyor. Değişen gövde orantıları araca daha keskin bir görünüm sağlarken aynı zamanda daha iyi yaklaşma açıları sunarak aracın arazi becerilerini iyileştirmiş. Birçok pazarda standart olarak dört tekerlekten çekişle sunulacak olan yeni Amarok'un arazi yetenekleri ve önceden 50 cm olan su geçiş derinliği 80 cm olarak geliştirilmiş.

BEŞ FARKLI TURBO BESLEMELİ MOTOR

Yeni Amarok ile dört adet turbo dizel (TDI) ve bir adet turbo benzinli (TSI) motor sunuluyor. Motorların her biri yüksek verimlilik seviyesi ve yüksek torklarıyla dikkat çekiyor. Yeni Amarok Türkiye pazarına 2.0 litre TDI (209 bg) ve 3.0 litre V6 TDI (250 bg) motor seçenekleriyle sunulacak. Türkiye pazarındaki tüm Amarok versiyonlarında 10-ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi (4MOTION) standart olarak bulunacak. Yeni şanzıman, önceki 8-ileri otomatik şanzımanın yerini alıyor. Güç-aktarma sistemi yeni Amarok'un her türlü arazi koşullarında ilerlemesini sağlıyor ve motor seçeneğine bağlı olarak 3,5 tona kadar çekme kapasitesine izin veriyor.