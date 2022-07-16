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Sizin Dünyanız: Teyfide Tecel Hatipoğlu

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Bugünkü konuğum bir savaşçı... Çağımızın ve çocuklarımızın en büyük düşman uyuşturucuyla ve her türlü bağımlılıkla mücadeleyi kendine ilke edinmiş dinamik, başarılı ve donanımlı bir kadın... Basbaknlık Uyuşturucu Mücadele Komisyon Başkanı ve Bağımlı Danışmanı Teyfide Tecel Hatipoğlu...

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Sizin Dünyanız: Teyfide Tecel Hatipoğlu
 Hazırlayan: Erçin SELASİYE
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Mücadeleci.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yaptığım işi o kadar çok seviyorum ki 2. bir seçeneği düşünmedim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Uyuşturucu ile mücadele.


 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hiç bir şeye pişman olmadım ki.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Komisyondan yüzü gülerek çıkan danışan.


 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunda çalışmaya başladığım gün.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Bugünü yaşama arzusu / İrvin Yalom.
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Wishes Of Prosperity And Happiness- Sacred Spirit.


 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Leon.
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Çikolata :).
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Her şey.


 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Bana ayrılan vakit.
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabır.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum.


 
OLMASA DA OLUR...
Televizyon.
 
OLMAZSA OLMAZ...
Sade kahve.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bilmem ki.


 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Empati anlayış ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Güzel duygu
 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Pablo Escobar :).


 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika kıtasında herhangi bir yer
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Şu an için bilemeyeceğim.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
SEVGİ her zaman kazanır.
 
 
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