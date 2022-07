Sizin Dünyanız: Teyfide Tecel Hatipoğlu

Bugünkü konuğum bir savaşçı... Çağımızın ve çocuklarımızın en büyük düşman uyuşturucuyla ve her türlü bağımlılıkla mücadeleyi kendine ilke edinmiş dinamik, başarılı ve donanımlı bir kadın... Basbaknlık Uyuşturucu Mücadele Komisyon Başkanı ve Bağımlı Danışmanı Teyfide Tecel Hatipoğlu...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Mücadeleci.Yaptığım işi o kadar çok seviyorum ki 2. bir seçeneği düşünmedim.Uyuşturucu ile mücadele.Adaletsizlik.Hiç bir şeye pişman olmadım ki.Komisyondan yüzü gülerek çıkan danışan.Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunda çalışmaya başladığım gün.Bugünü yaşama arzusu / İrvin Yalom.Wishes Of Prosperity And Happiness- Sacred Spirit.Leon.Çikolata :).Her şey.Bana ayrılan vakit.Sabır.İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum.Televizyon.Sade kahve.Bilmem ki.Empati anlayış ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya.Güzel duyguPablo Escobar :).Afrika kıtasında herhangi bir yerŞu an için bilemeyeceğim.SEVGİ her zaman kazanır.