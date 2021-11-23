XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 1.gün

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 11 yıldır aralıksız düzenlediği bir klasik otomobil etkinliğidir Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.Etkinlik bu sene XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi olarak, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda 6-7 Kasım 2021 tarihinde yapıldı.Etkinliğe ülkemizde bulunan onlarca klasik sever yanında, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, Oldtimer Club Prizren (Kosova), Deutschland Mercedes Club (Almanya), Antika Otomobil Federasyonu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, Türkiye Klasik Mercedes-Benz Kulübü gibi klasik derneklerin başkanları ve yöneticileri kulübümüzün temin ettikleri klasiklere ek olarak yurt dışından geldikleri 12 klasik otomobilleri ile katıldılar.Etkinliğin ilk günü olan 6 Kasım Cumartesi günü ZET Carting pistinde klasik slalom yarışı yapıldı. 14.00’dan itibaren pistte toplanan klasikler, 14.30’da pistte antraman turu attılar. Onlarca klasik otomobil ve onları izlemeye gelen klasik severler saat 15.00 da ilk klasiğin start almasıyla bu heyecana ortak oldu.Pist üzerinde iki tur atan klasikler, en iyi zamanı yapmak için yarıştılar. Klasik otomobillerin güçlerine göre ayrıldığı slalom yarışında, A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi, D kategorisi, E kategorisi, F kategorisi ve bayanlar kategorisi olmak üzere toplan 7 kategoride yarışıldı.Klasik slalom yarışının sona ermesinin ve dercelerinin çıkmasının ardından, dereceye girenlere kulübün eski başkanlarından Simavi Aşık tarafından dizayın edilen ödüller, yine ZET Carting pistinde verildi.Ayrıca kulübün As-Baskanı Akın Demirağ, Orhan Bayraktaroğlu yönetmenliğinde etkinlik boyunca canlı yayın yaptı.Ödül töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü yönetimi, yurt dışından XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi için ülkemize gelen dernek başkanlarının ve yöneticilerinin onuruna akşam yemeği düzenledi ve etkinliğin ilk günü sona erdi.Haftaya 6-7 Kasım 2021 tarihinde yapılan XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ikinci günü.