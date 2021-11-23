Küçükbaş hayvancı sıkıntılı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı küçükbaş hayvancılar, ülkemizde iğneden ipliğe herşeye zam gelirken, yetiştirdikleri kuzuların fiyatının yükselmek yerine düştüğünü dile getirerek bu duruma isyan ettiler.



Yaklaşık 4 ay önce 40 TL’ye verdikleri kuzuları bugün 35 TL’ye verdiklerini ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricileri bunun nedenini sorguladılar.

Herşeye yaklaşık yüzde 100’den fazla zam geldiğini belirten hayvancılarımız, “Başta arpa ve yem fiyatları olmak üzere ilacınadır, suyunadır, samanınadır herşeye zam geldi. Ancak yetiştirdiğimiz kuzunun fiyatı 4 ay önce 40 TL kilosuyken şimdi 35 TL kilosuna vermek zorunda kaldık” dediler.

Bunun en büyük sebebinin ülkeye kaçak et girişi olduğunu iddia eden hayvancı vatandaşlarımız, kaçak eti alan ucuza alan kasapların kendilerinden hayvan almak istemediğini ayrıca insanların da alım gücünün düştüğünü sözlerine eklediler.

