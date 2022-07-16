Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi

Yeni CR-V yepyeni bir tasarım, modern bir kabin, daha büyük boyutlar ve daha sıkı bir şasi sunuyor









Honda CR-V, altıncı nesline yeni modeliyle resmen merhaba dedi. Hatırı sayılır bir dış yükseltme alan bu güzellik, iç mekan konusunda sadeleşmeye gidiyor mekanı ve bunlara ek olarak hibrit güç ile kurulum olarak da bir üst seviyeye çıkıyor.

Örtüsünün kalkmasıyla birlikte daha ince farlar ızgaranın boyutunu çok daha fazla açığa çıkarırken, üst sınıf Sport ve Sport Touring hibrit modelleri de daha agresif ön ve arka şeritler ile birlikte geliyor.

Yeni CR-V, önceki nesline göre 2.7 inç daha uzun ve neredeyse yarım inç kadar daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eskisine göre 1.6 inçlik daha uzun bir dingil mesafesi üzerinde adımlarını atan otomobil, tüm zamanların en büyük CR-V'si olarak kayıtlara geçiyor. Arka koltuktaki yolcular artık daha fazla bacak mesafesine sahip olacaklar.

İç mekana geri dönüyoruz. Civic'ten büyük ölçüde entegrasyonlara sahip olan CR-V, gösterge panelinin ortasına yerleştirilmiş standart 7 inçlik dokunmatik ekranla orada gördüğümüz aynı düzene sahip olarak gelmeyi tercih ediyor. Daha yüksek donanıma sahip modellerde bilgi-eğlence ekranının 9 inç'e çıktığın da belirtelim. Gri ve siyah kumaş döşeme, deri ile standart olarak sunuluyor. Honda'nın aynı zamanda önemli bir iddiası var. Marka, CR-V'nin orta konsolunun sınıfındaki tüm araçlar arasında en fazla depolama alanını sunduğunu belirtiyor.

Teknoloji açısından baktığımız zaman yeni CR-V, Apple CarPlay ve Android Auto, Honda Sensing sürücü yardım ve güvenlik sistemleri paketinde olduğu gibi, standart olarak destekleri alıyor. Yeni modelde, 90 derecelik görüş alanına sahip yeni bir geniş açılı kamera ve 120 dereceyi görebilen bir radar sistemi de buraya ekleniyor. Kör nokta izleme standart olarak geliyor. Bütün bunların yanında, Honda'nın düşük hızda frenleme ve işaret tanıma özelliğine sahip "Trafik Sıkışıklığı Asistanı"nın da geldiğini belirtelim. Bu arada, CR-V'de ilk kez yokuş iniş kontrolü yeni model ile geliyor.

2022 Honda CR-V'nin dört farklı donanım seviyesinde sunulacağını hatırlatalım. İlk olarak EX ve EX-L adındaki donanımları ele alacağız. İkisi de toplamda 192 beygir gücü üreten turboşarjlı 1.5 litrelik dört silindirli motor ile geliyor. Diğer donanım seviyeleri olan Sport ve Sport Touring ise güncellenmiş 2.0 litrelik dört silindirli hibrit güç aktarma organı ile asfalta iniyor. Çeşitli güncellemeler alan kurulum, eski modele kıyasla daha az beygir gücü sağlasa da (206'e 214) toplam tork 335 Nm'ye kadar çıkıyor.

