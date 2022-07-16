DS7 makyaj sonrası başkalaştı

DS7 makyaj sonrası bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı. Üstelik şimdi 360 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonu da bulunuyor



DS’in kompakt sınıfta yer alan SUV modeli dört yıldan fazla bir süredir satışta. İlk defa 2018’de tanıtılan Fransız SUV, tanıtıldığı tarihten itibaren Fransa başbakanı Macron’un makam aracı olmuştu.

Şimdi makyaj operasyonuyla DS7’de 360 beygirlik şarj edilebilir hibrit bir versiyonda mevcut. DS’e göre şu an girip bu şarj edilebilir hibrit modelin siparişini verebilirsiniz ancak model henüz DS tarafından resmi olarak tanıtılmadı ve tanıtılmasının 2022 sonbaharını bulması bekliyor. Yeni makyaj DS7’nin görünümüne daha fütüristik bir hava katmış.

Açıkça konuşmam gerekirse DS7, tanıtıldığı günden bu yana yeni nesil SUV’ler arasında benim favorim olmuştur. Zira rakiplerinin ‘günümüz’ tasarım anlayışından çok DS7 ‘gelecek’ tasarım anlayışına sahip. Şimdi bu makyaj ile 2018’den bu yana eskimeyen ama artık daha ‘günümüz’denmiş gibi görünen DS7, makyaj ile tekrar sınıf atlamış gibi görünüyor.

Özellikle zarif, elmas formundaki farların altındaki üçgen formlu ilginç gündüz farları hemen dikkatimizi çekiyor. Görünüşe bakılırsa ızgarada bir miktar büyütmüş ve tasarımı daha keskin bir hale gelmiş.

2021 yılında, DS7 Crossback, turbo benzinli ( 130, 180 ve 225 beygir gücü ) 130 bg dizel veya 225 ile 300 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahipti. Ve yalnızca hibrit seçeneklerde 2 veya 4 çekeri tercih etmek arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şimdi makyaj operasyonuyla tanıtılan yeni şarj edilebilir hibrit DS7 ise 4 tekerden elektrik motorlu olacak ve 4 çeker olarak satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Bu makyaj ile birlikte La Premiere adı verilen daha yüksek bir donanım seviyesi de beraberin de geliyor. Ve donanım seviyesi 360 beygirlik motorla geliyor ve yalnızca siyah ve gri renklerde satın alınabilecek. Özel modelin fiyatı ise 71 bin 490 Euro.



