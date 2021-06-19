Tesla Model S Plaid'in 0-400 metre süresi tescillendi

Tesla, 1.035 beygir güç üreten ve 0-100 km/s hızlanmasını 1.99 saniyede tamamlayan Model S Plaid'in 0-400 metre (çeyrek mil) hızlanma süresini 9.23 saniye olarak açıkladı



Tesla tarafından resmi hızlanma değeri açıklandı.

Makyajlı Tesla Model S, önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak. Aracın Plaid adı verilen 3 adet elektrik motorlu son derece güçlü bir versiyonunun da bu makyaj operasyonuyla birlikte karşımıza çıkacağını biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde de ünlü TV sunucusu Jay Leno, Tesla Model S Plaid'in 0-400 metre (çeyrek mil) hızlanması konusunda bir rekora imza attığını açıkladı. Tesla da o açıklamanın ardından birkaç gün sonra bugün, gerekli doğrulamayı yapmış bulunuyor. Ayrıca "Neden 0-400 metre?" diye merak ediyorsanız, bunun Amerikalılar için oldukça önemli bir kriter olduğunu ve Amerikalıların drag yarışlarını her zaman 400 metreye kadar yaptıklarıın belirtebiliriz.

Tesla, 1.035 beygir güç üreten ve 0-100 km/s hızlanmasını 1.99 saniyede tamamlayan Model S Plaid'in 0-400 metre (çeyrek mil) hızlanma süresini 9.23 saniye olarak açıkladı. Aracın 400 metreden geçiş hızı ise 249.5 km/s olarak belirtildi. Burada her iki değerin de Jay Leno'nun açıkladığı değerlerden biraz daha iyi olduğu da dikkatleri çekiyor.

Tesla ayrıca Model S Plaid'i "seri üretimdeki en hızlı otomobil" olarak da listeliyor. Tabii burada bir soru işareti de ortaya çıkıyor. Çünkü Rimac Nevera adlı Hırvat üretimi elektrikli hiper otomobil de geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ve o aracın çeyrek mil süresi Model S Plaid'den daha iyi (8.6 saniye)!

Açıkçası Tesla Model S Plaid ile Rimac Nevera'nın hızlanmalarının karşılaştırıldığı videoları görmek için sabırsızlanıyoruz! Tabii Rimac Nevera'nın Model S Plaid'den kat kat daha pahalı olduğunu da unutmamak gerek.

