Yeni nesil Lexus NX, şarj edilebilir hibrit seçeneği ile geldi

Yeni nesil Lexus NX, crossover dünyasına giriş yaptı. İhtiyacı olan önemli değişikliklerin büyük bir kısmını geçiren model, artık yeni bir bilgi eğlence sistemi ile bizlere merhaba diyor. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde üretime geçecek yeni nesil NX, yeni motor seçeneklerine de kavuştu.

Aracın dış tasarımında, güncel NX'e benzer bir hava görüyoruz. Tanıdık ızgara tasarımı, yeni far takımları ile tamamlanarak daha dinamik bir tasarım çıkartmış ortaya. Üç parçalı LED far takımının ise opsiyon listesinde olduğunu belirtelim. Arka kısımdaki yeni "LEXUS" yazısı markanın duruşuna işaret eder nitelikte.

Fakat asıl değişimler kabin içerisinde karşımıza çıkıyor. Markanın "Lexus Interface" adını verdiği yeni tasarıma merhaba diyen model, standart olarak 9.8 inç büyüklükteki bilgi eğlence ekranı ile geliyor. 14 inç büyüklükteki dokunmatik ekran ise opsiyon listesine eklenmiş. Direksiyonun hemen arkasında bulunan 7.0 inç büyüklükteki dijital gösterge paneli ise 10 inçlik HUD ile güçlendirilebiliyor.

NX'in derisinin altında da oldukça önemli değişimler yaşandı. Standart NX 250, 2.5 litrelik atmosferik motorundan 205 bg güç ve 250 Nm tork üretebilecek. 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile bu gücü ön tekerine aktaran model, 0-100 km/sa hızlanmasını 8.5 saniye civarında tamamlıyor.

Bir üst seviyedeki NX 350 ise 2.4 litrelik turbolu motorundan 280 bg güç ve 430 Nm tork çıkışı alabiliyor. Aynı şanzımanı kullanan model, 0-100 km/sa ivmelenmesini 7 saniye civarında tamamlıyor. Ailenin hibrit üyesi NX 350h ise, 2.5 litrelik motorunu bir elektrikli ünite ile eşleştirerek ekstra tasarruf sağlıyor.

Fakat biz gözlerimizi, NX 450h+ isimli şarj edilebilir hibrit versiyona dikmiş durumdayız. Henüz teknik verileri paylaşılmayan bu model, NX350h'deki 2.5 litrelik dört silindirli motoru kullanacak. Ailenin en kısa hızlanma sürelerine sahip olacak modelin, 58 kilometrelik tamamen elektrikli menzile sahip olacağına inanıyoruz.

NX 450h+'ın standart olarak 3.3 kW'lık bir şarj cihazı ile geleceği açıklandı. 240 volt güç ile aracı tam şarj etmek 4.5 saat sürecek. Opsiyonel 6.6 kW'lık şarj cihazı ise bu süreyi 2.5 saate kadar indiriyor.

Yeni NX, Lexus Safety System+ 3.0 isimli sürüş asistanı ile birlikte gelecek. Bu güncel sistem sayesinde yeni güvenlik sistemlerine merhaba diyecek olan model, eskisinden çok daha güvenli olacak.

