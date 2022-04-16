Mercedes-AMG SL43, F1 teknolojileri ile geldi

AMG SL ailesinin giriş versiyonu olacak SL43, çift turbolu V8 motorunu askıya asarak Alman markanın elektrikli geleceğini benimsemeye geldi





Zaman zaman markasının ihtişamını tekrar hatırlatmayı uygun gören Mercedes-Benz, bu kez bu işlemi yeni SL-Serisi modeli ile gerçekleştirecek. AMG SL ailesinin giriş versiyonu olacak SL43, çift turbolu V8 motorunu askıya asarak Alman markanın elektrikli geleceğini benimsemeye geldi. 2.0 litrelik dört silindirli motorların gücünü kanıtlamakta ısrarcı olan Stuttgartlı, bizler için ilginç bir sürpriz daha hazırlamış.

Evet, modelin kaputunun altında gerçekten hacmi yarı yarıya düşmüş bir motor bulunuyor. M139 kod adlı motora pek çoğunuz aşina olabilirsiniz. Fakat bu motoru özel kılan şey, markanın direkt olarak F1 takımından ödünç aldığı elektrikli turbo beslemeler. 48 voltluk elektrikli sistemi ile bu turboları harekete geçiren model, kalkış anlarında sürücüye "kesintisiz bir hızlanma" tecrübesi yaşatacak. Bu teknoloji sayesinde motorun performansı da artıyor.

"Peki ne kadar artıyor?" dediğinizi duyar gibiyim, hemen cevap verelim. SL43 'ün dört silindirli ve artık "yarı hibrit" demekten çekinmediğim motoru, 6.750 devirde 385 bg güç üretebiliyor. 3.250 devirden itibaren 480 Nm tork çıkışı sağlayabilen sistem, 48 voltluk sisteminden de kısa süreliğine 14 bg güç çıkışı desteği alabiliyor. Üretilen bu güç, 9 ileri vitesli MCT şanzıman ile arka tekerlere aktarılıyor.

Mercedes, SL43'ün 0-100 km/sa hızlanmasını 4.9 saniyede tamamladığını açıkladı. Aracın azami hızı ise 275 km/sa olarak duyuruldu. Kaslı kardeşlerinin gölgesinde kalmamayı başaran model, kendi sürüş karakteri ile de ön plana çıkacak.

Tasarım anlamında ailenin geri kalanına bir hayli benzeyen SL43'te, değişimler detaylara gizlenmiş. Ön yüzde ufak tefek değişimler gören hava menfezlerine ek olarak arka kısımda oval egzoz çıkışları dikkatimizi çekiyor. 19 inçlik jantlar standart olarak gelirken Mercedes ekibi 20 ve 21 inç versiyonları opsiyon listesine ekleyecek.

Bununla birlikte AMG logolu diğer SL modellerinin oyuncaklarını da kullanıyor olacak SL43. Yani 4WS sistemi, sürüş modları, AMG Dynamic Plus paketi ve lüks bir iç mekan SL43 alıcılarını bekliyor.

