Kia Seltos görücüye çıktı

Kia, ilk olarak Haziran 2019'da bizlere Seltos modelini tanıtmıştı. 2020'nin ilk çeyreğinde Kuzey Amerika'da satışa çıkan otomobil uzun bir süre geçmemesine rağmen makyajlandı. Bu makyajla birlikte araç, özellikle iç mekanında bazı güncellemeler aldı. Bu güncellemelerle birlikte Kia Seltos rakipleriyle rahatlıkla rekabet edebilecek seviyeye geldi.
Aracın ön tarafında LED gündüz farlarının ve dikey sis farlarının değiştiğini görüyoruz. Ayrıca aracın ön tampon korumasında da bazı değişikler yapılmış. Aşağıya doğru uzanan krom parça aracın ızgarasını daha büyük gösteriyor. Aracın arkasında dik olarak konumlandırılmış stoplar araca büyükmüş havası katıyor. Sahte egzoz uçları yerine kullanılan tampon süslemesi de Seltos'u daha çekici yapıyor.
İç mekana geçtiğimizde bizleri yeni Kia modellerinden alışık olduğumuz bir tasarım karşılıyor. Yan yana konumlanan 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı araca farklı bir hava katıyor. Değişen küçük vites seçicisi ve yeni klima kumandaları aracın iç mekanın şık yapıyor.
Tipik Hyundai/Kia/Genesis modellerinde olduğu gibi sadece aracın görselleri yayınlandı. Kia Seltos'un teknik özellikleri Güney Kore'deki Busan Motor Show'da önümüzdeki ay tanıtılacak. Daha önce de olduğu gibi bu sefer de maalesef araç Avrupa'da satışa sunulmayacak.
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