Ford Elektrikli SuperVan 4 tam bir canavar

Ford, tamamen elektrikli Supervan 4'ü karşımıza getirerek masadaki en büyük kozlarından birisini oynamış oldu. Kendisi için gerçek anlamda "canavar" diyebiliriz. Bunun en büyük nedeni, aracın 0'dan 100 km/sa hızlanmasının iki saniyeden daha kısa sürmesi. Kendisinin yaklaşık 2.000 beygir gücüne sahip olduğunu düşünürsek, onu durdurmak bir hayli zor diyebiliriz.
Aracın tasarımının Türk tasarımcı Levent Tuna tarafından gerçekleştirildiğini belirtelim. Bu güzellik, yarış uzmanları STARD'ın yardımıyla beraber Ford Performance ekibi desteğiyle de bu noktaya gelindi. Araçta bulunan dört farklı elektrik motoru, 50 kW/sa kapasiteli sıvı soğutmalı bir pil aracılığıyla hayat buluyor. Bundan önceki içten yanmalı Supervan'da gördüğümüz gibi, ortalarda bir yere bu pil takımının monte edildiğini söyleyebiliriz. Hızlı şarj cihazı kullanılarak aracın 45 dakikada doldurulabildiğini de ekleyelim.
Yakın zamanda tanıtılan E-Transit Custom'dan ilham Supervan 4, ona göre çok daha agresif bir gövdeye sahip diyebiliriz. Aracın aerodinamik paketi en çok dikkat çeken noktalardan biri ki, burada bir ön spoiler ve arka taraftaki difüzörün olduğunu belirtebiliriz. Arka taraftaki çatıya monte edilmiş kanadı görmezden gelmek mümkün değil.
Hem ön hem de arka akslarda güncellenmiş bir süspansiyon olduğunun altını çizmek isteriz. Bununla birlikte en yeni Ford Supervan 4, motor sporları sınıfı ön ve arka alt çerçevelere ve yarış araçlarında gördüğümüz yeni frenlerle de göz kamaştırıyor. İç mekana geldiğimizde, geniş bir ekrana sahip Ford'un en yeni SYNC 4 bilgi-eğlence sistemini de görmek mümkün.
İç mekandan devam ediyoruz. Portre odaklı dokunmatik ekran, seçilebilir beş sürüş moduna erişim sağlıyor. Bunlar; Yol, Pist, Drag, Drift ve Rally olarak belirleniyor. Hatta ve hatta araçta "Lastik Temizleme Modu olarak" adlandırılan bir mod bile var. Modu çalıştırdığınızda, araç, temel olarak bir aksı tamamen frenlerken diğerini döndürmesini sağlıyor. Ford tarafı ise, bu sistemin lastikleri ısıtmak için eklendiğini belirtiyor.
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