Yenikent’te 42 araç boy gösterecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü rallisi 15-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak “Gönyeli-Alayköy Rallisi”nde Cumartesi akşamı gerçekleşecek Yenikent Şehir içi özel etabına 42 araç katılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna 4’üncü ralli ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak organizasyon ralli sprint şampiyonasının tamamlanmasıyla sezonun ilk uzun rallisi olacak. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve KKTOK iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilecek olan Gönyeli-Alayköy Rallisi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve EspressoLab'ın katkıları ile gerçekleştirilecek

YENİKENT BULVARI’NDA 42 ARAÇLIK ŞOV!

Yenikent Şehir içi özel etabı, 15 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı, saat 19.30’da Yenikent Bulvarı’nda start alacak. Drift ve Tırmanma araçlarının gösterisinin ardından 20.30’da itibaren ralli araçları özel seyirci etabında boy gösterecek. 3 öncü araç, 15 Drift ve Tırmanma aracının yarışacağı Yenikent Özel Seyirci Etabı’nda 24 de ralli aracı izleyenlere nefes kesen bir akşam yaşatacak. Türkiye’den ve güneyden de ekiplerin katılacağı yarışa toplam 42 ekip kayıt yaptırdı. Özel Seyirci etabı hazırlıkları için Yenikent Bulvarı 14 Temmuz 2023 Cuma akşamı saat 21.00’de trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Cumartesi sabahı yeniden trafiğe açılacak yol, 16.00’da yeniden trafiğe kapatılacak. Yenikent etabını izlemek isteyenler EspressoLab'ın bulunduğu yol üzerinden ralliyi takip edebilecek.

PAZAR GÜNÜ RALLİ KANLIKÖY, AKTEPE VE ALAYKÖY’DE

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, MullaRent a Car, Aveon Sigorta, Rinata, Debreli Motors ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek rallide 16 Temmuz 2023 Pazar günü Kanlıköy-Aktepe-Alayköy bölgelerinde hazırlanacak etaplar ikişer kez geçilecek. İlk olarak yaklaşık 11 kilometrelik Aktepe etabı 09.38 ve 10.51’de ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.34 ve 13.47’de ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve ZetLeisure Center’in kuzeyinde, gece kulüpleri arkasında yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 2 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 17.15 ve 18.18 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolunun doğusundan Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Yenikent Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni yine aynı noktada Pazar akşamüzeri 19.00’da yapılacak.

