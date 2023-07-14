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Erten Gazi, Easy Lig oyuncularıyla buluştu

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Anadolu Efes ve Eurolig Oyuncusu Erten Gazi, KKTC Basketbol Federasyonunun düzenlediği Vedat Kaner Easy Lig maçını izleyip oyuncularla bir araya gelerek motivasyon sağladı

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Erten Gazi, Easy Lig oyuncularıyla buluştu
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KKTC Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Vedat KanerEasy Lig maçı, büyük bir heyecana sahne oldu. Maçı izlemek ve oyuncularla bir araya gelerek motivasyon sağlamak amacıyla Anadolu Efes ve Eurolig oyuncusu Erten Gazi, özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kısa bir süreliğine adada bulunan Gazi,  ülkedeki 13 basketbol severlere buluştu ve Vedat KanerEasy Lig maçını izledi.
Maç boyunca tribünde yerini alan Gazi, takımların performansını yakından takip etti. Oyuncuların çabalarını takdirle izleyen Gazi, maç sonunda sahaya inerek takımları tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

KKTC Basketbol Federasyonu tarfından düzenlenen Vedat KanerEasy Lig, 13 yaş altı yetenekleri desteklemek ve basketbolun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 
Erten Gazi gibi deneyimli bir oyuncunun maçı izlemesi ve oyuncularla bir araya gelerek motivasyon sağlaması, genç sporcular için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Gazi, oyuncularla buluştuğu anlarda deneyimlerini paylaştı, motivasyon konuşmaları yaparak onlara ilham verdi. Genç basketbolcular, Gazi’nin başarı hikayesinden ve profesyonel kariyerinden aldıkları derslerle daha da motive oldular. Erten Gazi'nin samimi yaklaşımı ve destekleyici tutumu, genç yeteneklerin gelecekteki hedeflerine odaklanmalarını ve daha da ilerlemelerini sağlamak için büyük bir etki yarattı.
 
 
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