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Ralli’de ilk yarış 7 Nisan’da

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk yarış,7 Nisan’da düzenlenecek

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Ralli’de ilk yarış 7 Nisan’da
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, Nisan ayında başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 2024 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve 2024 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası takvimi açıklandı. Takvime göre 7 Nisan’da düzenlenecek olan ilk yarış hem 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na hem de 2024 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’na puan verecek.
Sezonun ilk tırmanma yarışı ise 14 Nisan’da yapılacak.
Ralli sezonu toplam 8 yarıştan oluşacak ve son yarış 9 – 10 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Tırmanma yarışları ise 5 ayaktan oluşacak.
 
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