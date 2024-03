Play – off hattında işler karıştı

AKSA BİRİNCİ LİG 22. HAFTA PANORAMASI Aksa Birinci Lig’de hafta sonu oynanan maçlarla 22. Hafta tamamlanırken, lider Miracle Değirmenlik 13 hafta sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Son olarak 9. haftada evinde Çanakkale’ye mağlup olan M. Değirmenlik 22. Haftada konuk ettiği Mormenekşe ile ligin ilk devresinde olduğu gibi 0 – 0 berabere kaldı.Ligde ikincilik yarışında ise heyecan her geçen hafta artarken 7 takımın 2.cilik için mücadelesi dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz hafta 2. Lik koltuğuna yükselen Gönyeli ile ayni puanla 3. Sırada bulunan Esentepe bu hafta deplasmanda 1 – 0’lık skorla kazanarak yerlerini korurken, Yalova, Maraş deplasmanından beraberlikle dönerek rakiplerinden 2 puan geriye düştü.İkinci devrenin flaş ekibi Binatlı play-off hattındaki Hamitköy’ü evinde mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alıp gözünü 2.’liğe dikti.Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı play-out finalinde başaran M. Hacıali Yılmazköy ise bu sezon aldığı sonuçlarla play-off hattında yer almaya devam ediyor.Birinci ligin alt sıralarında ise haftayı en karşı kapatan takım Geçitkale oldu. Direk düşme hattından kurtulmak isteyen Girne Halk Evi’ni farklı mağlup eden Geçitkale play-out hattından uzaklaşma adına önemli bir galibiyet elde etti.Geçtiğimiz hafta Esentepe’de sürpriz bir galibiyet alan U. Maraş takımı bu hafta evinde Yalova’yla berabere kalarak üst fırsat tepti.Ligin dibine demir atan Baf Ülkü Yurdu için ligde kalma umudu her geçen hafta azalmaya devam ederken, Girne Halk Evi de umutlarını azalttı.Bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesini deplasman, 2 tanesini ise ev sahibi takımlar kazanırken, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda kazanan takımların 3 tanesi 1 – 0’lık skorla kazanırken, haftanın en farklı galibiyetini 5 – 1’lik skorla Geçitkale elde etti. Haftanın tek golsüz maçı ise lider Değirmenlik ile Mormenekşe arasında oynanan maç oldu.Bu hafta 8 maçta kale ağları 16 kez havalanarak maç başına 2 gol ortalamasıyla sezonun en az gollü haftası oldu.Gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftası golsüz geçerek 27 golde kalırken, takipçisi Değirmenlik’ten Kasım Tağman’da gol atamayınca 22 golde kaldı.Oynanan maçlarda toplam 48 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilerek sezonun en kartlı haftası da oldu.Binatlı yakaladığı müthiş çıkışı Hamitköy deplasmanında da sürdürürken, rakibini mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini alarak süper lig yolunda ilk hedefi olan play-off hattına girdiİkinci devrede istikrarsız sonuçlarla süper lige direk yükselme şansını elinden kaçıran Esentepe takımı konuk olduğu ligde kalma adına son kozlarını oynayan Baf Ülkü Yurdu karşısında Efe’nin attığı golle galip gelirken, Efe oynadığı futbolla da galibiyetin mimarı oldu.Play-out hattındaki Geçitkale’nin başına 2 hafta önce geçen teknik direktör Niyazi Göksun, Girne Halk Evi karşısında takımını iyi organize ederek ve oyuncularını iyi motive ederek bu önemli maçtan 3 puanla galip ayrılmasını bildiHakan Ünal, farklı hedeflerdeki 2 takım için de büyük önem taşıyan Ozanköy – Yılmazköy maçında pozisyonlara yakın olup, ekibiyle birlikte doğru kararlar üretirken, oyuncularla diyaloğu da olumluyduAli (Gönyeli) Hasan Çirkin (Geçitkale), Salih (Yılmazköy) Ümit (Düzkaya)Hüseyin (Yılmazköy) Mustafa Soytürk (Esentepe) Yekta (Geçitkale) Malik (Binatlı) Mustafa Hacı (Gönyeli) Oğuz (Esentepe) Mehmet Çavuş (Geçitkale),Ahmet Can Temel(Gönyeli), Emre Bayırlı (Düzkaya) Süleyman (Yılmazköy) Yağış (Binatlı)Aksa Birinci Lig 22. Hafta sonuçlarıDüzkaya – Çanakkale: 2 – 1Lapta – Gönyeli: 0 – 1Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0 – 1Maraş – Yalova: 1 – 1Geçitkale – Girne Halk Evi: 5 – 1Hamitköy – Binatlı: 0 – 1Ozanköy – Yılmazköy: 0 – 2Değirmenlik – Mormenekşe: 0 – 0Aksa Birinci Lig 23. Hafta programıGönyeli – OzanköyEsentepe – LaptaYalova- Baf U. YurduDem’s Cons. Çanakkale – M. DeğirmenlikM. Hacıali Yılmazköy – HamitköyGirne H. Evi - Un. MaraşBinatlı – DüzkayaMormenekşe – Geçitkale