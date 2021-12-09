Motokros heyecanı son kez yaşanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği yılın son Motokros yarışı, 20’nin üzerinde sporcunun katılımıyla, Tanısay Petrol Motokros Yarışı adıyla yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği yılın ikinci Motokros yarışı, 12 Aralık Pazar günü Dilekkaya’da, Tanısay Petrol Motokros Yarışı adıyla yapılıyor.

Sezon başında alınan karar doğrultusunda 2021 yılında yapılması planlanan iki Motokros yarışından ikincisi uzun bir aranın ardından 12 Aralık Pazar günü yapılıyor. Sporcularla yapılan toplantılar sonrasında alınan karara göre tarihi belirlenen ve ön kayıt alınarak 20’nin üzerinde sporcunun başvurduğu yarış, Dilekkaya’da bulunan Motokros parkurunda yapılacak. Tanısay Petrol Motokros Yarışı adıyla yapılacak organizasyon 12 Aralık Pazar sabahı 11.00’de başlayacak ve takribi 15.00’te sona erecek. Tanısay Petrol’ün yanı sıra Aziz Tüfekçi Ltd.’in de ana sponsorluğunda yapılacak yarışa Güven Sigorta, LungoCafe, World TechBüroteknik ve damalibayrak.net de katkı veriyor.

Pandemi nedeniyle sezon başında şampiyona yapmama ve bağımsız iki yarış yapma kararı alan motosiklet kurumu yönetimi, yine sporcularla yapılan toplantılar sonucunda iki yeni sınıf açma kararı aldı ve bu yarışta ilk kez katılacak olanlara MX1C ve MX2C sınıflarını açtı. MX1A, MX1B, MX2A ve MX2B ile birlikte toplam 6 sınıfta kayıtların alınmaya devam ettiği yarışın kayıtları Cumartesi saat:17.00’de sona erecek.

