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Zorlu maçta düdük Dayı’nın

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Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke arasında oynanacak olan zirvenin önemli ve zorlu maçını Fehim Dayı yönetecek

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Zorlu maçta düdük Dayı’nın
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 13. hafta maçlarının programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke arasında oynanacak olan zirvenin önemli ve zorlu maçını Fehim Dayı yönetecek. 13.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
11 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Cihangir – Mağusa Türk Gücü, Cihangir Stadı, Ali Özer,
Hamitköy – Yenicami, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
12 Aralık Pazar, Saat 14:00
Gönyeli – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, Orhan Dural Stadı, Fehim Dayı
 
 
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