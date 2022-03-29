Formula 1 takımlarından Mercedes ve 7 kez dünya şampiyonu sürücüsü Lewis Hamilton, hayal kırıklığı yaşıyor. İlk 2 yarışta 16 puan toplayan Britanyalı pilot, 25'lik puan sistemine geçildiği 2010'dan bu yana en kötü başlangıcını yaptı

Formula 1 takımlarından Mercedes ve dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton için 2022 sezonu kabus gibi başladı.

Britanyalı sürücü, Suudi Arabistan Grand Prix'sini 10'uncu sırada bitirdi.

37 yaşındaki sürücü, sezonun ilk iki yarışının ardından 16 puanda kaldı.

Böylece Hamilton, 25'lik puan sistemine geçildiği 2010'dan bu yana en kötü başlangıcını yaptı.

7 kez dünya şampiyonu olan efsane pilot, 2011 sezonunda ilk iki ayakta 22 puan toplamıştı.

Son 8 sezonun markalar şampiyonu Mercedes de geçen yılın bir hayli uzağında kaldı.

Alman takımı, ilk iki yarışın ardından 38 puan toplayabildi.

Mercedes, 2021 sezonundaki ilk iki yarışın birinde galibiyet elde etmiş, diğerinde ise podyumda yer bulmuştu.

O dönem 60 puan toplayan ekip, markalar şampiyonasında ilk sıraya oturmuştu.

Mercedes, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bir sürprize daha imza attı.

Alman takımı, 2021 Rusya'dan sonra ilk kez sıralama turlarında ilk 3'te yer alamadı

