Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. “ChaglaFood&Drink Lefkoşa Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarışa 26 ekip kayıt yaptırdı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ralli sprint ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, ChaglaFood&Drink’in yarış sponsorluğunda yapılacak organizasyon sezonun ikinci ralli sprint’i olacak. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan verecek olan organziasyonHamitköy etabında gerçekleştirilecek. ChaglaFood&Drinksponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek.

SON YILLARIN SPRİNT REKORU KIRILDI, 26 EKİP YARIŞACAK

Lefkoşa Ralli Sprint organizasyonu her zaman olduğu gibi yine ilgi gördü ve yoğun bir kayıt talebi oldu. Son yılların rekoru kırılarak 26 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışına Sınıf 2’de 3, Sınıf 1’de 6, Sınıf N’de 8, Sınıf 3’te 3, Sınıf R’de 5 ve Sınıf T2’de 1 ekip kayıt yaptırdı.

ÖMER YILDIZ ETAPLARA DÖNÜYOR

Şampiyona lideri, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Ford Fiesta S2000 ile yarışan ve geçtiğimiz senenin Ralli Sprint şampiyonu ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve başarılı ekiplerden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer’in yanı sıra eski şampiyonlardan Ömer Yıldız da bu yarışla etaplara dönüyor. Yıldız, Kani Avkıran’ınco-pilotluğunda Mitsubishi LancerEvo 9 ile yarışacak. Eski başarılı genç pilotlardan Derviş Dizliklioğlu da bu yarışla etaplara dönüyor. Eski KKTC Co-Pilot şampiyonlarından NebilÖneral ile yarışacak olan Dizliklioğlu, Mitsubishi LancerEvo 9 kullanacak. Bu yarışa etaplara dönecek olan bir diğer başarılı ekip, Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi olacak.

YARIŞ HAMİTKÖY’DE

ChaglaFood&Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan ChaglaFood&Drink önünden pazar sabahı 10.45’de start alacak. 11.10’dan itibaren Hamitköy Çevre Yolu üzerinde hazırlanan etapta ekipler üçer kez start alacak ve 14.00’de yine ChaglaFood&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Servis alanının da ChaglaFood&Drink’e kurulacağı yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek. Etap güzegahı gizli tutulurken, organizasyon komitesinden alınan bilgiye göre 7,5 kilometre olarak hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayıp Hamitköy’e doğru gidecek. Hamitköy-Dikmen çevre yolu üzerinde bulunan çemberin üst kısmına ise seyirci alanı kurulacak.

