Cemsa’da zamana karşı yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Phone Shop Time Attack & Auto Show”, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü CemsaSporting Center’de yapılıyor

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “RaceFest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ilk kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışları organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun ilk Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Comment Printing, Near East Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkılarıyla yapılacak.

21 Mayıs 2023 Pazar günü, CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Takribi 15.30’da yağmur nedeniyle ödül töreni yapılamayan sezonun ilk Drag yarışında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. 16.00’da da Time Attack yarışı başlayacak ve gecenin geç vakitlerine kadar sürecek.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

ÖN KAYITLARI 62’YE ULAŞTI

Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 500 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyirci biletlerinin de 100 TL olacağı açıklandı.

