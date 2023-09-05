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Kerim Hacımevlüt’ten Ralli’ye mola

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Kerim Hacımevlüt, “Ralliyi bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorundayım. İnşallah bir gün yarım kalan işimi tamamlamak için etaplara dönerim.”

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Kerim Hacımevlüt’ten Ralli’ye mola
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) rallicilerinden Kerim Hacımevlüt, bir süreliğine yarışlara katılmama kararı aldı. Kerim Hacımevlüt yarışlara katılmama kararı almasıyla ilgili şunları söyledi: “Severek ve zevk alarak yaptığım ralli sporunu bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorundayım. Öncelikle en baştan beridir bana desteğini esirgemeyen ÇağkanBozalanlar’a teşekkürü bir borç bilirim. Benim için yaptığı her şey için çok teşekkür ederim. Gelelim bana bu sporda en çok katkıyı yapan beni tamamen yarışa odaklayan co – pilotum abim, Rasim abime… Önce araba içinde beni izledi. Notlarını alıp, beni yönlendirdi. Bana çok ama çok şey kattı. İyi ki onunla yollarımız kesişti. Onun sayesinde camiada yer edindik. Bu camiada sana da ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah bir gün yine birlikte etaplara döneriz. Beni destekleyen beni seven – sevmeyen herkese teşekkür ederim. En çok da jumplarda kameralarını açıp, “Aha deli gelir” deyip video çekmeye başlayan seyircilere teşekkür ederim. 2 – 3 sene içinde kahrımı çeken Edim ve Doğa abilere de teşekkür ederim. İnşallah bir gün kısmet olurda tekrardan yarım kalan işimi tamamlamak için etaplara dönerim. Yarışçı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Tekrardan pistlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.”
 
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