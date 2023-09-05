Cimnastik Federasyonu, gövde gösterisi yapacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, 8 – 9 Eylül tarihlerinde Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla 2 büyük organizasyon gerçekleştirecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu 8 Eylül’de Vakıflar İdaresiyle iş birliği içerisinde “1. İyilik Cimnastik Şölenini”, 9 Eylül’de ise Birinci Global ve Girne Belediyesi iş birliği içerisinde “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirecek.
Hazırlıklarını sürdüren KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminden düzenlenecek etkinliklerle ilgili şu açıklama yapıldı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çocuklarımızı sporun içinde tutmak için yapmış olduğumuz çalışmalarımız devam ediyor.
İki gün sürecek cimnastik şölenlerimize 1500 çocuğumuz katılacak. Her seviyede çocuğumuzun katılacağı şölenlerimize tüm halkımızı bekliyoruz. 8 Eylül Cuma gecesi 19:00 – 23:00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 9 Eylül Cumartesi gecesi 19:00 – 23:00 saatleri arasında ise Girne Amfi Tiyatro’da şölenlerimiz gerçekleştirilecek.
KKTC Cimnastik Federasyonuna artık 1 gün yetmiyor. Bu nedenle de şölenlerimizi 2 gün yapmak zorunda kaldık. 2024 yılında formatımızı değiştireceğiz.”
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