Cimnastik Federasyonu, gövde gösterisi yapacak

Cimnastik Federasyonu, Cuma ve Cumartesi gecelerinde, Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla “1. İyilik Cimnastik Şölenini” ve “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, 8 – 9 Eylül tarihlerinde Lefkoşa ve Girne’de 1500 çocuğun katılımıyla 2 büyük organizasyon gerçekleştirecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu 8 Eylül’de Vakıflar İdaresiyle iş birliği içerisinde “1. İyilik Cimnastik Şölenini”, 9 Eylül’de ise Birinci Global ve Girne Belediyesi iş birliği içerisinde “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini” gerçekleştirecek.

Hazırlıklarını sürdüren KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminden düzenlenecek etkinliklerle ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çocuklarımızı sporun içinde tutmak için yapmış olduğumuz çalışmalarımız devam ediyor.

İki gün sürecek cimnastik şölenlerimize 1500 çocuğumuz katılacak. Her seviyede çocuğumuzun katılacağı şölenlerimize tüm halkımızı bekliyoruz. 8 Eylül Cuma gecesi 19:00 – 23:00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 9 Eylül Cumartesi gecesi 19:00 – 23:00 saatleri arasında ise Girne Amfi Tiyatro’da şölenlerimiz gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonuna artık 1 gün yetmiyor. Bu nedenle de şölenlerimizi 2 gün yapmak zorunda kaldık. 2024 yılında formatımızı değiştireceğiz.”

