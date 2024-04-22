Kartingde 2024 Motul sezonu başladı

2024 sezonunu geçtiğimiz ay “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” ile açan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası”na 21 Nisan 2024 Pazar günü başladı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 21 Nisan 2024 Pazar günü başladı. 6 yarışlık takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirdi. Bin 400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinin kullanıldığı yarış; Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı organizasyonda 26 yarışçı piste çıktı ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Tüm kategorilerde kıran kırana yarışların yapıldığı organizasyonda dereceye girenler belirlendi.

MİNİ’DE ASİL, JUNİOR’DA HASAN, MASTER’DE GÜNER VE SENİOR’DA TOLGA KAZANDI

8 yarışçı ile en kalabalık kategori olan Mini kategoride bu sezonun iki yeni yarışçısı Asil Özbahadır ve Halil Kamacıoğlu birincilik için kapıştı. Su Karalım ve Eren Ortaç’ın da bu ikiliye katılmasıyla çok büyük çekişme yaşandı. Günün birincisi, rekor kırarak 1 dakika 05,557 saniyelik derecesi ile Asil Özbahadır oldu. İkinci Halil Kamacıoğlu olurken, üçüncü Su Karalım oldu. Junior kategoride de beş yarışçı çok yakın mücadeleler sergiledi. Temasların da olduğu mücadeleler sonunda Hasan Onalt birinci, Rüzgar Okman ikinci ve Tuğra Sıddık üçüncü oldu. Masterlerin yarıştığı kategoride bu hafta 4 pilot piste çıktı. Güner Ballı yine birinciliği kimselere kaptırmadı. İkinci Fahri Altınör olurken, Canay Sakallılar üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, tatil amaçlı ülkemizde bulunan milli sporcularımız Tolga Güryel ve Mert Uzun bu yıl da sezonun ilk yarışına katılarak geleneği bozmadılar. Çok başarılı dereceler çıkaran Tolga Güryel 58,453 saniyelik derecesiyle pist rekorunu kırarak birinci olurken, Mert Uzun da tüm zamanların 58 saniyeye inebilen ikinci pilotu olmayı başardı ve günün ikinciliğini almayı başardı. Üçüncü ise Demir Göksan oldu. 4-6 yaş arası, Karting Akademi üyesi minik sporcuların gösterisi ise yarışlar sonunda yapıldı. Mustafa Bağrıaçık, Poyraz Polat, Poyraz Çavuşoğlu ve Gabriel Griffin piste çıktı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak dereceye girenlere kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel tarafından takdim edildi.



Dereceler:

Rookie:

1.Mustafa Bağıraçık

2.Poyraz Polat

3.Poyraz Çavuşoğlu

4.Gabriel Griffin

Mini:

1.Asil Özbahadır(11)

2.Halil Kamacıoğlu(7)

3.Su Karalım(19)

Junior:

1.Hasan Onalt(10)

2.Rüzgar Okman(7)

3.Tuğra Sıddık(85)

Master:

1.Güner Ballı(77)

2.Fahri Altınör(8)

3.Canay Sakallılar(6)

Senior:

1.Tolga Güryel(264)

2.Mert Uzun(4)

3.Demir Göksan(221)

